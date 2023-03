A Szilícium-völgyból kitört és az egész világon cunamiként végigsöpört bankpánik ráirányította a figyelmet az amerikai gazdaság adóügyi kiskapuira. Nem véletlenül, hiszen az SVB csődje és a First Republic Bank megbicsaklása egyaránt annak a következménye, hogy az Egyesült Államok pénzügyi finanszírozási rendszerének gerincét képező középbankok gigantikus méretű nem realizált kötvényveszteségeken ülnek. A washingtoni törvényhozásban most a nem realizált nyereségek kerülhetnek terítékre. Legalábbis arról szólnak a folyósói pletykák, hogy a Biden-adminisztráció szívesen becsukna néhány kiskaput, hogy az állam extra adóbevételhez jusson a gazdagok eddig békén hagyott alvó befektetéseinek évenkénti szigorú adóztatásával.

Fotó: Spencer Platt / Getty Images

A jelenleg hatályos amerikai törvények szerint a befektetőnek csak akkor kell adót fizetnie, amikor elad egy ingatlant vagy egy részvényt. Ezzel szemben az új adótervek értelmében

az adófizetők minden évben adót fizetnének az összes vagyonuk értéknövekedése után, függetlenül attól, hogy realizálták a profitot, vagy sem.

Komoly kihívás elé állítaná a tervezet a háztulajdonosokat és a részvénybefektetőket.

Persze a kormányzati oldalon is nagy a kihívás, nem véletlenül fogalmazott úgy az Egyesült Államok helyzetéről szóló beszédében Biden, hogy az amerikai adórendszer nem igazságos. A pénzügyminisztérium felmérése szerint évi 160 milliárd dollár veszteséget jelent csupán az, hogy az adófizetők felső 1 százaléka nem fizeti be az adótartozásait.

A tervezet republikánus kritikusai azt állítják, hogy a nem realizált nyereség megadóztatása nem oldaná meg a létező problémákat, ellenben újakat teremtene. Sanszos, hogy a jól fizetett könyvelők és a drágán dolgozó ügyvédek

külföldre menekítenék a gazdag amerikaiak mozgósítható vagyonát, míg a röghöz kötött vagyonelemeket a jótékonynak álcázott adóelkerülő szervezetek mögé rejtenék.

A nem realizált nyereségre kivetett adó könnyen visszaüthetne a beruházási oldalon is. A cégek kétszer is meggondolnák, hogy az Egyesült Államokban növeljék-e az eszközeik értékét. Emellett az évenkénti vagyonértékelés rengeteg szubjektív elemet vinne az adórendszerbe.

Úgy tűnik, az elnök és csapata most minden adódollárt be akar szedni. Ami arra is utalhat, hogy a közeljövőben mégis nagyobb mentőcsomagokra lehet szükség. Bár Janet Yellen pénzügyminiszter a napokban tagadta, hogy az SVB betéteseinek megmentését a bajba került bankok szélesebb körére is kiterjesztenék.

A Biden-adminisztráció okozott már adóügyi meglepetéseket. A magyar magánszemélyeket és cégeket a kettős adóztatás elkerülésére szolgáló egyezmény egyoldalú felmondása hozta nehéz helyzetbe.