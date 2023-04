Az egyik legnagyobb frankfurti felhőkarcoló, a Trianon adósságának restrukturálásáról tárgyalnának az épület tulajdonosai, jelezve az európai irodapiacot érintő problémákat. A 45 emeletes irodaházat a dél-koreai IGIS Asset Management és Hana Financial Investment 2018-ban 670 millió euróért vette meg, most pedig 375 millió eurónyi, az épület által fedezett hitelt tárgyalnának újra.

Fotó: Bloomberg

Mindez rámutat a világszerte emelkedő kamatszintek ingatlanpiacra gyakorolt hatására, mely főként az irodák körében okozhat gondokat, ahogy véget ér az olcsó hiteleken alapuló áremelkedés kora.

Ráadásul a koronavírus-járvány idején divatossá vált távmunka sem kedvez az irodaüzemeltetőknek.

A tengerentúlon csődbe ment bankok közül a New York-i Signature Bank volt kifejezetten érintett a kereskedelmi ingatlanok hitelezésében.

Az irodák iránti kereslet Frankfurtban is csökkent az iparági tanácsadó JLL adatai szerint. Tavaly 430 800 négyzetméter irodát adtak ki a városban, ami alacsonyabb a 2021-es értéknél és az elmúlt öt év átlagánál is. Az üresen álló irodák aránya is nőtt 2019 óta, az elmúlt év végén már 8,5 százalékon állt.

Az 1993-ban épült Trianon egyik legnagyobb bérlője, a Deka Bank pedig egy új építésű helyre költözik – tudta meg a Financial Times. Az IGIS megerősítette, hogy tanácsadókat fogadott az ügylet újratárgyalására, ám azok még nem kezdődtek meg, a Hana Financial szerint még nem született döntés, míg a hitelezők konzorciumát vezető ING nem kívánta kommentálni az esetet.

A Bayes Business School kutatása szerint

az európai, jó minőségű ingatlanokkal fedezett hitelek kamata februárra megduplázódott egy év alatt, és 4–6 százalék között mozgott.

A JLL szerint az amerikai és európai üzleti célú ingatlanok, különösen az irodapiac gyengeségei Londonban is érezhetők, erre utal, hogy a céget egy 300 millió fontos, Canary Wharfon található felhőkarcoló értékesítésével bízták meg a közelmúltban.