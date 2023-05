A Tesla lassan olyan gyakorisággal adja ki az árcsökkentésről, illetve áremelésről szóló közleményeit, mint a holtankoljak.net a soron következő hazai üzemanyagárakat. Az amerikai elektromosautó-gyártó májusban emelte egyes modelljeinek ellenértékét az Egyesült Államokban, hogy most éppen csökkentse azokat.

A sanghaji Gigafactoryban jelenleg a Model 3 és a Model Y gyártása folyik.

Fotó: Xinhua via AFP

A kínálat legalsó polcán lévő Tesla Model 3-asokra vonatkozik a hétvégén meghirdetett, több mint 1300 dolláros kedvezmény, a hivatalos tájékoztatás szerint a készletek felduzzadása miatt vették elő a vékonyabban fogó ceruzát.

A gazdasági bizonytalanságok miatt óvatosabban költekező potenciális vásárlók megnyerése érdekében és a nyomában lévő konkurensek visszaverésére a Tesla az idén több régióban is agresszívan csökkentette a járműveinek az árát, és a készlet csökkentésére az autókereskedelemben bevált módszert alkalmazza

– értékelték a Tesla által követett árazási politikát a Reutersnek nyilatkozó elemzők. Az viszont teljesen új, hogy most már nem várják ölbe tett kezekkel a vásárlókat, hanem tesznek is azért, hogy felkeressék a szalonjukat vagy internetes portáljukat. Elon Musk alapító-vezérigazgató korábban

azzal büszkélkedett, hogy a Teslának nem kell a reklám, de a piacgazdaság bebizonyította, hogy még a legjobb bornak is kell a cégér,

ezért a cég hamarosan hirdetésekkel is megpróbálja becserkészni az esetleges vevőket. Musk odáig ment, hogy azt is elismerte: a Tesla nem immunis a globális gazdaságot övező kockázatokra, és a helyzetet értékelve nehéznek jósolta a következő 12 hónapot.

A Tesla 1300 dolláros árcsökkentésével a Model 3 induló ára Amerikában 40 240 dollár lett (13,9 millió forint), a típusra május elején már egy 250 dolláros árengedményt is érvényesítettek.

Fotó: Justin Sullivan / Getty Images

Ugyanezt a Model Y crossover vásárlói is megkapták, csakhogy tőlük most azzal a lendülettel meg is vonták ezt a bónuszt, jelezve, mennyire rugalmasan reagál a cég kereskedelmi divíziója a piac rezdüléseire. A Model Y ezzel jelenleg 47 490 dollárba (16,5 millió forint) kerül alapáron.

Az első negyedévben a Teslának 15 napos globális készlete volt, ami karcsúbb az iparági normánál,

de közel három éve a legmagasabb. Az iparági átlag csak az Egyesült Államokban 35 nap. A Tesla több autót is gyártott, mint amennyit eladott, ami az elemzők szerint nyomást gyakorolt a vállalatra, amelynek nincsenek kereskedői, amelyek felszívnák a felesleges készletet.

S mivel a kínai és berlini gigafactoryk termelése meghaladta a keresletet, a cég Európában is lefaragott az áraiból. Egy Kínában gyártott Model 3-ashoz 3900, egy Berlinben gyártott Model Y-hoz pedig 4030 dollárral olcsóbban lehet most hozzájutni kontinensünk kiemelt piacain, így Franciaországban, Németországban, az Egyesült Királyságban és Olaszországban.

Magyarország nem tartozik az elit körbe,

nálunk a cég honlapján 17,85 millióért kínálják a legolcsóbb Teslát.