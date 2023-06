Az első fél év végéhez közeledve kijelenthető, hogy a befektetők az idén sem unatkozhattak, és bár a tőzsdéken a tavalyinál sokkal kedvezőbb hozamokat tehettek zsebre, a hamarosan rajtoló második negyedéves vállalati gyorsjelentési szezon ismét megmozgathatja a piacokat. A sort ezúttal is a tengerentúli cégek nyitják, az elemzői várakozások alapján nem túl rózsás kilátásokkal.

Az S&P 500 indexet alkotó félezer legnagyobb amerikai vállalat nyeresége átlagosan 5,6 százalékkal apadhatott éves alapon, és a bevételekben is szűk, 0,6 százalékos csökkenés várható a Refinitiv friss prognózisa alapján.

Az Egyesült Államok gazdaságának gerincét adó ötszáz vállalat így összesen 440,8 milliárd dollár nyereséget termelhetett április és június között, 3671 milliárdos árbevétel mellett.

A szakértők már év elején is meglehetősen pesszimisták voltak, az első három hónapra 5,1 százalékos zsugorodást jeleztek előre, amire az amerikai nagyvállalatok végül rácáfoltak, és csupán 0,1 százalékos profitcsökkenéssel zárták az időszakot, leginkább néhány technológiai óriáscég, köztük az Apple és a Microsoft várakozáson felüli teljesítményének köszönhetően.

A technológiai cégektől most sem várnak túlzottan sokat, de a feltételezett teljesítményük a lassuló gazdasági környezetben nem is tűnik túlzottan rossznak: a forgalmuk és a nyereségük is mindössze néhány százalékkal csökkenhetett a héten záruló három hónap során.

A gyengére taksált vállalati eredményekért mégsem az előbbiek, sokkal inkább az elmúlt években remeklő és az amerikai vállalatok teljesítményét is jelentősen javító energia- és nyersanyagtermelő vállalatok lehetnek a felelősek. Az energiacégek a 11 szektor közül egyedüliként a bevétel és a profit soron egyaránt két számjegyű visszaesést szenvedhettek el, előbbi negyedével, utóbbi közel 45 százalékkal maradhatott el az egy évvel korábban – a háború következtében felszökő olaj- és gázárak mellett – elért eredményüktől. A nyersanyagtermelőknek sem teremhetett sok babér a második negyedévben, a tavalyi profitjuk több mint negyedéről mondhattak le a világpiaci alapanyagárak mérséklődése és a bevételük további erodálódása mellett.

A gyógyszergyártók árrései nyomás alá kerülhettek tavasszal, legalábbis erre utal, hogy a szerény bevételbővülés mellett is közel 16 százalékkal visszaeső nyereségre számítanak tőlük az elemzők. A nem ciklikus szektor ezzel ugyancsak az erősen alulteljesítők táborát „erősítheti”.

Az ingatlanszektor felemás teljesítményről adhat számot, az érintett tengerentúli cégek bevétele még gyarapodhatott az időszakban, a nyereség tekintetében viszont öt százalék körüli csökkenésre van kilátás.

A romló makrogazdasági környezet dacára hat szektor is emelkedő profitról számolhat be, a prímet a tartós fogyasztási cikkgyártók vihetik, amelyek a bő negyedével megugró profitjuk alapján sikeresen háríthatták át a vásárlókra az emelkedő költségeiket.

A jelentési szezon kezdete előtt úgy tűnik, nem kell szégyenkezniük a pénzügyi cégeknek és a távközlési vállalatoknak sem, tőlük az egy évvel korábbinál közel tizedével magasabb nyereségre számítanak a szakértők.

A nagy amerikai iparcégek hat százalék körüli bővülése is a gazdasági ellenálló képességről tanúskodhat, a közműcégek pedig kissé apadó bevételük dacára szerényebb mértékű nyereségbővülésről számolhatnak be. A makacsul magas inflációval szemben kisebb részsikert érhettek el az alapvető szükségleti cikkeket előállító vállalatok is.