A New York-i tőzsdén jegyzett négyezer vállalat közül kilencnek a vezérigazgatója keresett tavaly több mint 100 millió dollárt. Tim Cook, az Apple vezére nincs köztük, csupán 99 milliót kasszírozott. A vezetői fizetésekkel foglalkozó C-Suite Comp elemzőcég tanulmányából az is kiderül, hogy a tíz legjobban fizetett vezérigazgató közül hat olyan vállalatot vezetett tavaly, amely nem is szerepelt az S&P 500 indexkosarában. A fizetési lista élére a 100 milliárd dolláros kapitalizációjú Blackstone magántőke-társaság alapítója, Stephen Schwarzman került 253 millió dollárral.

Fotó: Pedro Fiuza / AFP

A második helyezett Sundar Pichai (Alphabet, Google) 226 millióval, a harmadik Stephen Scherr (Hertz) 182 millió dollárral, a negyedik pedig Barry McCarthy (Peloton) 168 millió dollárral.

Az első négy helyezett között csak a második helyen álló Pichai dolgozik S&P 500-kosártagnál.

Az is érdekes, hogy a vezérigazgatók fizetésének jelentős része részvényjuttatás. A szobakerékpárokat és futópadokat gyártó Peloton a világjárvány nyertese volt, azóta viszont kifejezetten gyengén szerepel. Barry McCarthy vezérigazgató fizetése szinte teljes egészében részvényopció, amelyet négy éven át havonta kap. Ám a két éve még 150 dollár felett jegyzett részvény hétfőn 8,19 dolláron zárt, s jelenleg az opciók lehívása többe kerülne, mint a mögöttes részvény értéke.

A széles piacot leképező S&P 500 vezérigazgatói általában sem viríthatnak a fizetésükkel. Tavaly az átlagbérük 14,5 millió dollárra csökkent az előző évi 14,7 millió dollárról.