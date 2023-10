Több mint 4 milliárd forintot hozhat a Rába Holding konyhájára a rendkívüli közgyűlés napirendjére tűzött ingatlanértékesítés – derül ki a társaság közleményéből, amely a BÉT honlapjára is kikerült.

A Rába egyik gyártócsarnoka. Fotó: Kallus György / Világgazdaság / Gazdag Mihály / Kelet Magyarország

A PricewaterhouseCoopers ugyanis 4,087 milliárd forintra – 37 435 forint/négyzetméter – értékelte a holding eladósorba jutott 109 107 négyzetméteres ingatlanát, amely jelenleg még a Győr belterület 6394/44 helyrajzi számon nyilvántartott, ipartelep megnevezésű, összesen 305 778 négyzetméteres terület részét képezi.

A győri belvárosban, az úgynevezett Városréten található telekrész áruba bocsátásáról egyébként a vállalat november 9-re összehívott közgyűlése dönt az igazgatósági előterjesztés alapján. Az értékesítendő ingatlan nem közművesített, részben betonozott, azon a földszín feletti korábbi épületeket padlószintig lebontották. A telken található egy csapadékvíz-átemelő műtárgy, valamint az egykori épületek alagsora.

A Rába évente megújított stratégiai terveiben a teljes terület (Városrét) értékesítendő ingatlanként szerepel évek óta. Azon sem a holding, sem leányvállalatai semmiféle tevékenységet nem folytatnak, tehát az értékesítés egyáltalán nem befolyásolja a vállalatcsoport működését.

Elrendelték a változtatási tilalom feloldását

Mint ismert, a járműgyártó cég a városréti terület kereskedelmi zónának minősített részére a sikeres online árverezést követően a nyertessel idén április 24-én adásvételi szerződést kötött.

Ezt követően szeptember 26-án Győr város közgyűlése a Városréthez tartozó ingatlanokon a változtatási tilalom feloldásáról döntött.

Az említett ügyletkötés után a Városrét fennmaradó, közel 36 hektárnyi területének egy darabban történő értékesítése a jelenlegi viszonyok között nem tűnik reális célnak – írja közleményében a cég.

Ezért a Rába a Városrétre érvényes település-rendezési előírásoknak megfelelő egységekre osztotta a területet és első lépésként a jelen közgyűlési napirendi pont tárgyát képező ingatlanrész értékesítését tűzte ki célul a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő elektronikus aukciós rendszerén (EAR) keresztül, és ehhez kéri a felhatalmazást az erre a döntésre kizárólagos hatáskörrel rendelkező közgyűléstől.

Az aukció során az árverési biztosíték a 4,087 milliárd forintos kikiáltási ár 5 százalékát, azaz nettó 204 millió forintot tesz ki, a licitlépcső pedig 10 millió forint lesz.

Több mint 4 milliárd lehet a cash-flow-hatás is

A tranzakció – a lezárását követően – további eredmény- és készpénz-többletet biztosít a vállalat számára a Rába Modernizációs Program 2025 célkitűzéseit elősegítő beruházásokhoz. Mivel pedig az ingatlant eddig mindössze 91 millió forintos könyvszerinti értéken tartották nyilván, és az értékesítéssel kapcsolatos költségeket a menedzsment összesen 56 millió forintra becsüli,

az elidegenítés cash-flow-hatása is várhatóan meghaladja a 4 milliárd forintot.

Hatalmas kiadást fordítanak az egyik csarnok korszerűsítésére

Szintén a november 9-i közgyűlés napirendi pontjaként dönthetnek a Rába részvényesei a Futómű Kft. működése szempontjából stratégiai jelentőségű, 67 ezer négyzetméteres gyártócsarnok felújításáról is,

amelynek költsége előreláthatóan meghaladja 6 milliárd forintot.

Az épület használhatóságát jelenleg vízszigetelési és energetikai problémák nehezítik, másrészt balesetveszélyes is. A felújítás során azonban a működést zavaró hiányosságok és meghibásodások elhárításán túl a csarnok építészeti, épületgépészeti és villamossági korszerűsítését is tervezik. Ennek során egyebek között napelemeket is elhelyeznek az épület tetején.