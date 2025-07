Újabb meglepő bejelentést tett Donald Trump az ukránoknak szánt Patriot rendszerekről

Donald Trump amerikai elnök hétfőn arról beszélt, hogy Ukrajna hamarosan Patriot rakétákhoz és más amerikai fegyverekhez juthat, ám időközben az is kiderült, hogy nem teljesen önzetlen segítségről van szó.

A Patriot rendszerek védelmet nyújthatnak az orosz drónzáporok ellen / Fotó: AFP

A kérdés az, hogy ki hajlandó megválni Patriot rendszereitől

Trump bejelentése ugyanis, amelyre Mark Rutte NATO-főtitkár társaságában kerített sort, egy olyan megoldást javasolt – írta meg a Reuters –, mely szerint az Egyesült Államok európai szövetségesei adnának át a légvédelmi rendszerekből az ukránok számára, amit aztán az amerikaiak pótolnának, persze nem ingyen. Az egyre hevesebb orosz bombázásoktól szenvedő ukránok számára azonban már ez is reményteli volt, ahogy Trump megváltozott hangneme is Vlagyimir Putyin orosz elnökkel kapcsolatban.

Azonban az nagy kérdés, hogy mely országok hajlandók lemondani a vágyott légvédelmi rendszerekről. Ugyanis a Patriot rendszerek az európai országok légvédelmében is fontos szerepet játszanak, kevés állam hajlandó nélkülözni őket, különösen azok után, hogy több ilyen rendszert már korábban odaadtak Kijevnek.

Trump szerint a légvédelmi rendszerek már úton is vannak

Trump hétfőn arról beszélt, hogy a legújabb légvédelmi rakéták akár napokon belül megérkezhetnek Ukrajnába, kedden pedig már ennél is továbbment, és egy Pennsylvaniában tartott rendezvény után azt mondta, hogy a Patriot rendszer már úton is van Ukrajnában, sőt azt is elárulta, hogy Németország küldött a légvédelmi ütegből, amit az amerikaiak pótolnak majd – jelenti az Antalya Agency. Az amerikai elnök hozzátette, hogy

az Egyesült Államoknak teljes mértékben ki fogják fizetni a fegyverek árát vagy a NATO-n keresztül, vagy a saját fegyverrendszeréről lemondó uniós tagállamok által.

Ezt hétfőn Rutte is megerősítette, tehát az amerikaiak minden szükséges fegyvert megadnak Ukrajnának a megoldás értelmében, ám azt vagy a NATO vagy az európaiak fizetik majd 100 százalékban.

Boris Pistorius német hadügyminiszter hétfőn tett látogatást a Pentagonban, ami után arról beszélt, hogy szóba került az is, hogy Németország küldjön Patriot rendszereket Ukrajnának a következő napokban vagy hetekben. A német politikus akkor úgy vélte, hogy a légvédelmi rendszerek még hónapokig nem érkeznek meg Ukrajnába.