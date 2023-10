Csalódást okozott a BP A szektortársakhoz hasonlóan meglehetősen gyenge eredményről számolt be a BP is. A brit olajóriás nyeresége 60 százalékkal, 3,3 milliárd dollárra apadt a harmadik negyedévben, jókora csalódást okozva ezzel a négymilliárd eurós elemzői várakozáshoz képest. A visszaesést főként a gáz- és az alacsony szén-dioxid-kibocsátású részlegének jóval gyengébb teljesítménye okozta. A társaság az időszakra egy 540 millió dolláros értékvesztést is elkönyvelt a New York partjainál lévő szélenergia-projektjeire. Az eredmény drámai csökkenése ellenére a vezetőség az előző negyedévhez hasonlóan, részvényenként 7,27 cent osztalékot fizet, a sajátrészvény-vásárlásokra szánt összeget pedig másfél milliárd dollárral toldotta meg.