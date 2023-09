Az állami tulajdonú lengyel Orlen konszern júniusban ténylegesen befagyasztotta az üzemanyagok nagy- és kiskereskedelmi árait a világpiaci árak könyörtelen emelkedése miatt. Ez már veszteségeket okozott a magánszolgáltatóknak, és üzemanyagválsággal is jár, mivel a kereskedők minimálisra csökkentették az importot – írja a hírről beszámoló Oilcapital.

Fotó: Shutterstock

Az üzlet az üzlet

A szaklap rámutat, hogy az ősz elején a gázolaj ára Északnyugat-Európában az idén először volt négy számjegyű: szeptember 8-án tonnánként 1000 dollár volt az ár. Ennek azonban nem volt hatása a lengyel piacra. Éppen ellenkezőleg: az elmúlt két hétben az Orlennél a gázolaj hivatalos nagykereskedelmi ára köbméterenként 272 zloty-val (literenként 0,065 dollárral) csökkent. Szeptember 9. óta a lengyel óriás gázolajának nagykereskedelmi ára a külső jegyzésnél alacsonyabb lett. Ez azonban nem lepte meg a lengyel üzemanyagpiacot, hiszen – írja az Oilcapital – mindenki jól tudja, hogy október közepén parlamenti választásokat tartanak Lengyelországban.

Ezért a helyi Jog és Igazságosság párt az állami monopolistát arra használja fel, hogy az üzemanyagárakat folyamatosan alacsonyan tartsa, számítva a szavazók hálájára.

Addig azonban fenn kell tartani az ellátást, az üzemanyag ugyanis fogy. A Reuters tegnapi híre szerint (amely a Polityka Insight-ot idézi)

az Orlen már kénytelen hozzányúlni a stratégiai üzemanyag-tartalékaihoz,

hogy továbbra is alacsony áron kínálhassa az üzemanyagot, féken tartsa az inflációt és ezek által segítse Jog és Igazságosság pártot. A Polityka is azt írja, hogy az Orlen az általa importált gázolajat alacsonyabb áron adja el, mint amennyit fizet. Emiatt a magántulajdonban lévő versenytársai kénytelenek leállítani az értékesítést, hogy elkerüljék a veszteséget. „Az üzemanyagimport veszteségessé vált" – közölte hétfőn az Unimot lengyel energiacsoport.

A nagykereskedelmi piac több mint 60 százalékát ellenőrző Orlen által kínált üzemanyagárak ebben a hónapban 8-12 százalékkal csökkentek, a kiskereskedelmi árak pedig követik a csökkenést a Reflex lengyel üzemanyag-kereskedő és tanácsadó cég közlése szerint. Közben az olaj világpiaci ára három egymást követő héten emelkedett, és megközelítette a 10 havi csúcsot. A zloty mintegy 5 százalékot veszített a dollárhoz képest ebben a hónapban, így a lengyel vásárlóknak nő a nyersolaj dollárban számolt ára.

Rákaptak a szomszédok a lengyel üzemanyagra



A lengyelországi üzemanyagárak komoly vonzerőt jelentenek a cseh és a német autósoknak, akik a denik.cz cikke szerint rendre átjárnak tankolni a lengyel kutakhoz.

Összehasonlították az azonos márkájú, azaz az Orlen/Benzina állomások árait, amelyek körülbelül 10 kilométerre vannak egymástól, és megdöbbentő eredményre jutottak: a cseh kútnál egy liter Pb95-ös benzin 40,20 koronába, a lengyelnél (átszámítva) 34,50 koronába kerültek. A gázolajnál nagyon hasonló a különbség, a németek számára pedig még jövedelmezőbb a lengyelországi tankolás. A benzináruk közel 1,90 euró/literenként, így Lengyelországban literenként 30 eurócentet is megspórolhatnak. Ez tele tankkal már közel 30 euró.

Az erősödő lengyelországi üzemanyagturizmus fényében nem lenne meglepő, ha a lengyel kormány úgy döntene, hogy korlátozza a külföldiek tankolását, esetleg az alkalmanként tankolható mennyiséget, ahogyan az Magyarországon is történt.

A magyar autósok a kormány kétélű fegyverére várnak

A franciaországi TotalEnergies február végén jelentette be, hogy üzemanyagár-sapkát vezet be a magas árak miatt. Mivel azóta a piaci helyzet nem javult, néhány napja közzétette, hogy az ársapkát december 31. után is fenntartja, ez literenkénti 1,99 eurós felső határt jelent.

Magyarországon nincs híre, hogy bármely forgalmazó önként árat akarna csökkenteni. Ezzel ugyanis olyan bevételről mondana le, amelyhez egyébként mindenképpen hozzájutna, hiszen az üzemanyag árrugalmatlan termék. Még azt tudva sem csökkentenek, hogy egy érdemi árcsökkentéssel az adott hálózat vevőkört csábíthat el a drágábban áruló riválisoktól, vagyis a megnövekvő forgalmon keresztül mégis hozzájutna a profitjához. Igaz, ezzel a riválisok is komolyabb csökkentésre kényszerülnének. Kényelmesebb azonban nem lépni.

A hazai szereplők csak addig mennek el a kockázatvállalásukkal, hogy figyelik a közelükben lévő és nekik ténylegesen versenyt támasztó benzinkutat árait, és azt figyelembe véve alakítják a sajátjukat.

Ezért, amíg az árakra ható külső körülmények nem javulnak, Magyarországon – ahol 700 forinthoz közelít az átlagos benzinár –, az autósok csak az ársapka újbóli, kötelező bevezetésében bízhatnak. Ez a lépés azonban tavalyelőtt ősszel olyan durva, és főleg a kisvállalkozásokat sújtó beavatkozás volt, hogy amennyiben másodszor is döntene róla a kormány, vélhetőleg valamilyen piackímélőbb formát választana hozzá. A kérdés akár már terítéken is lehet Orbán Viktor miniszterelnök múlt pénteki közlése szerint.