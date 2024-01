A vártnál jobban kezdte az új üzleti évet az EasyJet, a brit diszkont légitársaság az erős utazási kedvnek köszönhetően az idei év első felében is a korábban jelzettnél kisebb veszteségre számít azzal együtt is, hogy a közel-keleti konfliktus miatt mintegy 40 millió font értékleírást volt kénytelen végrehajtani.

A foglalási trendek alapján erős nyári szezonra számít az EasyJet, az utazás továbbra is prioritás. Fotó: AFP

A fapados légitársaság szerda reggel 126 millió font adózás előtti veszteségről számolt be a december végén lezárt három hónapra vonatkozóan, egy évvel korábban még 133 milliós mínuszt könyvelt el ezen a soron.

A magyar hátterű Wizz Air és az ír Ryanair brit versenytársát 19,84 millió utas választotta, ami 14 százalékos bővülést jelent éves alapon. A járatkihasználtság ezzel együtt is egy százalékponttal 86 százalékra csökkent.

A vállalat az izraeli háború kedvezőtlen hatását enyhíteni tudta a kapacitás bővítésével azokon a területeken, ahol a kereslet nőtt, a foglalások pedig november vége óta helyreálltak.

Pozitív foglalási trendeket látunk 2024 nyarára, mivel az utazás továbbra is prioritás a fogyasztók számára

– mondta Johan Lundgren vezérigazgató a jelentés kapcsán.

A légitársaság ugyanakkor továbbra is szünetelteti az Izraelbe és Jordániába irányuló járatait, és arról számolt be, hogy a háború miatt az Egyiptomba irányuló kereslet is visszaesett.

A kapacitás növelése a közeljövőben is prioritás marad, a szeptember végén záruló üzleti évben 16 új Airbus A320neo típusú gép állhat forgalomba. A flotta bővítésének és modernizálásának jegyében 157 repülőgépet rendelt az EasyJet 2034-ig.

Az egyre élénkülő nyári foglalások miatt a vállalat az első félévben is szűkülő veszteségre számít. Az idei üzleti év egészére 35 százalék feletti utasforgalom-bővülésre számítanak, a tavalyihoz képest, amikor is 82,8 millió utazó választotta a társaságot. Így ha minden a tervek szerint alakul, az EasyJet utasszáma átlépheti a 100 millió főt.

A vállalat részvényei 5,4 százalékkal drágultak a kedvező hírekre, tavaly év eleje óta pedig 57 százalékot ralizott a kurzus.