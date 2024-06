Berobbant a nyári szezon a Zara tulajdonosánál

Közel 4,5 százalékkal pattant fel az Inditex részényárfolyama szerda reggel a madridi börzén, miután az európai divatipari óriás erős első negyedéves teljesítményről számolt be a tavaszi-nyári kollekció sikerének köszönhetően.

Megugrott a Zara-tulajdonos Inditex forgalma és nyeresége az év elején / Fotó: Shutterstock

A Zara ruházati kiskereskedelmi hálózatot is birtokló spanyol nagyvállalat forgalma 7 százalékkal, 8,15 milliárd euróra nőtt az április végével zárult három hónapban. Ez némi lassulást jelent az egy évvel korábbihoz képest, amikor még a pandémiát követő vásárlási hullámot is meg tudták lovagolni. A tényadat némileg így is jobb lett az LSEG elemzői konszenzusában szereplő 8,1 milliárdos tételnél.

Felpörög a profit, fókuszban a beruházások

Az adózott nyereség 11 százalékkal, 1,29 milliárd euróra ugrott, a piaci várakozásokkal összhangban. Tavaly ilyenkor még 54 százalékos profitugrásról számolt be a Pull&Bear és a Massimo Dutti márkák tulajdonosa. A H&M mellett a kínai online kiskereskedők, így

a Shein

és a Temu

térnyerése miatt egyre inkább élesedő versenyben a divatirányzatok mielőbbi lekövetésével, valamint logisztikai és technológiai beruházásokkal igyekszik helytállni a spanyol társaság, amelynek az utóbbi negyedévekben sikerült a riválisokat felülmúló teljesítményt produkálnia, amit részben a vásárlói élmény fokozására fordított befektetéseiknek tulajdonítanak.

Erősen indult a nyári szezon a Zara tulajdonosánál

Az Inditex 2025-ig évente 900 millió eurót fordítana újabb beruházásokra, főként európai logisztikai kapacitásainak bővítésére. A nyári szezon is kifejezetten erősen indult, május 1. és június 3. között 12 százalékkal ugrottak meg a csoport eladásai éves alapon.

A jelentős bővülés némi felgyülemlett keresletre utal a hűvös és esős dél-európai kora tavasz után

– értékelt a Reutersnek Richard Chamberlain, az RBC elemzője. A szakértő becslése szerint a második negyedév hátralévő részében 20 százalékkal nőhet az Inditex árbevétele, 2024 egészében pedig 6-7 százalékos bővülést prognosztizál, ami így elmaradhat az előző évi 10 százalékos ütemtől.