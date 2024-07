Fúzióba menekülnek az amerikai divatáruházak

A Saks Fifth Avenue anyavállalata 2,65 milliárd dolláros üzletet kötött a rivális Neiman Marcus megvásárlására, amit mindkét cég igazgatótanácsa támogatott. A Saks Global néven induló egyesült vállalat éves forgalma körülbelül 10 milliárd dollár lehet, ami nagyjából kilencede a luxusipart uraló LVMH tavalyi árbevételének. Az Amazon és a Salesforce kisebbségi tulajdonos lesz.

Lezárult a bosszúvásárlások korszaka / Fotó: MANDEL NGAN / AFP

A luxuscikkeket kínáló áruházláncok hónapokig tárgyaltak. Mindkét cég azzal küzdött, hogy a nagy divatmárkák saját üzletházai elvonták a forgalmat, s a vásárlóik egyre kevesebbet költöttek drága árukra.

A fúzió finanszírozói között van a HBC, amely 2013-ban megvásárolta a Saksot, s most kétmilliárd dollárral támogatja az üzletet, amit a meglévő befektetők adtak össze, mint a Rhone Capital, az Abu Dhabi Investment Council és az NRDC Equity Partners.

A luxuscikkek értékesítése az elmúlt években lelassult, miután a pandémiás trend lelohadt. Emlékezetes, mennyire felpörögtek az eladások az elmúlt években, a pezsgők, a kézitáskák és a luxusékszerek piacán.

Ezt a trendet nevezik az iparágban bosszúvásárlásnak.

Az infláció is visszavetette a forgalmat, mert a kevésbé tehetős vásárlók nem tudták rugalmasan bővíteni a költésüket. A Bain &Co. becslése szerint az amerikai kontinensen a luxuskiadások 2023-ban 8 százalékkal estek vissza 2022-höz képest, bár Ázsiában és Európában nőttek az eladások.

Olyan régi márkák is nehézségekkel küzdenek, mint a Gucci. A tulajdonos Kering részvényeinek idei teljesítménye 15 százalékos esés. A Kering esetében a visszaesés egyik oka a kínai gazdaság lassulása, a másik pedig, hogy a Gucci új divattrendet keres. De a Kering is előre menekült: tavaly részesdést vásárolt a Valentinóban.

A fúzió révén a Saks és Neiman kedvezőbb alkupozícióba kerül a nagy beszállítóknál, de spórolhatnak a párhuzamos költségek felszámolásával is. Ugyanakkor üzletek bezárását nem tervezik. Így tovább működhet a 39 áruháza és 95 diszkontüzlete, s a Neiman 36 áruháza, a két Bergdorf Goodman üzlete és az öt Last Call diszkontüzlete is.