Már a tavalyi évet is gyengén zárta a Gucci, s idén egyébként is rájár a rúd a luxusmárkákra. Ahogy a pandémia távolodásával múlik a világvége hangulat, s lezárulnak a sokat emlegetett bosszúvásárlások, a divatipar krémje már nem hozza a korábbi formáját. Ma a párizsi tőzsdén a Gucci tulajdonos Kering részvényei zuhantak. Ahogy ilyenkor mindig, most is felmerült: érdemes már venni az olcsóvá vált részvényt?

Fotó: Getty Images

A luxuscikkeket gyártó óriás, a Kering nincs egyedül azzal, hogy Kína gazdasági nehézségeinek tova gyűrűző hatásaival küzd. De a francia konglomerátum gondjai a legnagyobb márkája, a Gucci egyedi problémáiból is fakadnak.

Kedden késő este közölte a Kering, hogy az első félévi működési bevételek akár 45 százalékkal is zsugorodhatnak év per év alapon. A hír nyomán Párizsban beadták a papírt, mely 7 százalékot zuhant, s 6 éves mélypontra süllyedt az árfolyama. Csekély vigasz, hogy a brit rivális Burberry részvényei is estek 3 százalékot Londonban.

A kínai lassulásban nincs igazi információ, hiszen ez az egész luxusipart érinti. Ám a Gucci nem tudta kiheverni az ikonikus kreatív igazgató Alessandro Michele távozását. Azóta

a márka lázasan keresi az új trendet, de egyelőre nem találja.

A Gucci eladásai 21 százalékkal, 2,2 milliárd dollárra csökkentek az elmúlt negyedévben. Ehhez képest az Yves Saint Laurent, a Kering második legnagyobb márkája értékesítései csak 8 százalékkal estek vissza.

A Gucci a Kering nyereségének kétharmadát adja, s kulcsmárkája a divatvállalatnak.

Még korai lenne belevenni a zuhanó Keringbe

– figyelmeztetett Rogerio Fujimori, a Stifel részvényelemzője, aki úgy véli: a Gucci új kollekciói még nem bizonyítottak.

A Kering idén eddig több mint 17 százalékot zuhant, míg a LVMH bő 10 százalékot emelkedett, a Hermes pedig 24 százalékot ralizott.