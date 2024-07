Google: a hirdetések pörögnek, de az MI-áttörés még várat magára

A mesterséges intelligencia (MI) egyelőre csak viszi a pénzt, de azt rendesen: ennek a számlájára írandó, hogy a kellemes számokat tartalmazó második negyedéves gyorsjelentése ellenére 2 százalékos esésben van a Google anyavállalata, az Alphabet árfolyama, amely azonban az idén eddig már 30 százalékkal erősödött – szintén az MI-faktornak köszönhetően.

A Google-keresésekből folyamatosan ömlik a pénz az Alphabethez / Fotó: Shutterstock

Az elemzők is úgy látják, hogy az Alphabet a megszokott magas színvonalon teljesíti a hagyományos hirdetési és keresési funkciók által meghatározott bevételi és nyereségességi várakozásokat, ám arra a cégnek sincs válasza, hogy az MI-be ölt dollármilliárdok mikor és milyen arányban hasznosulnak. Kétségtelen, hogy ebben a versenyben az Alphabet nem szakadhat le fő riválisaitól,

a Microsofttól,

az Open AI-tól

és a Meta Platformstól (Facebook),

de valamilyen iránymutatást elvárnának a befektetők a menedzsmenttől, például a becsült a megtérülési ráták tekintetében. Különösen úgy, hogy az Alphabet negyedéves fejlesztési kiadásai a 12,2 milliárd dolláros becslésekre is rápakoltak egymilliárd dollárt.

A Google most is túllőtt a várakozásokon

Ahogy Elon Musk a Teslánál, úgy a Google menedzsmentje is türelemre int, az MI területén most nem lehet garasoskodni, pláne, hogy a finanszírozást ehhez maga a vállalat bőséggel kitermeli. Így volt ez a második negyedévben is, amelyet gyorsjelentése szerint 84,74 milliárd dolláros bevétellel zárt az Alphabet, 14 százalékkal felülmúlva az egy évvel korábbi időszak forgalmát.

A partneri kifizetések nélkül számított árbevétel 71,36 milliárd dollár volt, szemben a Bloomberg elemzőinek 70,7 milliárdos konszenzusával. A pluszforgalom a felhőalapú számítástechnikai szolgáltatásoknak és a keresőmotoron történő hirdetések iránti keresletbővülésnek köszönhető.

Az adózott nyereség eközben 28,5 százalékkal, 23,62 milliárd dollárra szökött fel.

Az egy részvényre vetített nettó nyereség (EPS) 1,89 dollár volt, szemben a Wall Street 1,84 dolláros részvényenkénti becslésével. Üzemi szinten a társaság 32 százalékos haszonkulccsal dolgozott, szemben a bázisidőszak 29 százalékos mutatójával.