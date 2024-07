Tesla: a türelmi idő lejárt, a fejlesztések késnek, szakad az árfolyam

Már árcsökkentéssel sem tudja növekedési pályán tartani a Teslát Elon Musk, a világ második legnagyobb forgalmú elektromosautó-gyártója, mind az eladások, mind a nyereség leszálló pályán van, az utóbbi immár sorozatban a negyedik negyedéve, ami méltán bosszantja a Tesla-befektetőket.

Elon Musk, a Tesla alapító-vezérigazgatója nincs pertuban a határidőkkel / Fotó: AFP

Musk a keddi amerikai tőzsdezárás után publikált második negyedéves gyorsjelentésben közölt gyenge számokra reagálva további türelmet kért a Tesla híveitől, akik azonban tehetetlenek a cégnél teljhatalomra törekvő alapító-vezérigazgatóval szemben, nem tetszésüket legfeljebb részvényeik eladásával tudják demonstrálni.

A Tesla-részvényeseknek Musk most is csalódást okozott

És ezt meg is tették, a részvényárfolyam közel 8 százalékot zuhant. Pedig Musk még fűt-fát megígért a június közepén tartott – számára – sorsdöntő közgyűlésen, amelynek központi témája az ő 56 milliárd dolláros bónuszának a kifizetése volt, miután azt előzőleg a delaware-i bíróság egy részvényesi fellépésre hivatkozva aránytalannak minősítette, és korábbi megszavazásának a körülményeit is törvényellenesnek ítélte.

Arról van szó, hogy a Musktól 100 százalékban függő igazgatósági tagoknak nem volt más választásunk, mint hogy az igen gombot nyomják meg. A júniusi újraszavazáson ismét átment Musk gigabónusza és az is, hogy a cég székhelyét a kevésbé rigorózus Texasba, közelebbről Austinba helyezzék át, ahol a Tesla második amerikai Gigafactoryja működik. Az ügy onnantól különösen érdekes, hogy

a zsarolásszagú bónuszt arra hivatkozva tolták át a részvényesek, hogy ha a Főnök megkapja a pénzt (részvényeket), akkor sokkal többet tud foglalkozni a gyengélkedő Teslával.

Akik most eladták a részvényeiket, már nem bíznak ebben, és a kért türelem megadása sem a kenyerük. Elon Musk vezérigazgató ugyanis világossá tette, hogy a szebb napok még messze vannak. A részvényesek pedig elunták a folytonos ígérgetést, a határidők folytonos felrúgását.

A texasi Gigafactory madártávlatból. Musk Mexikó helyett itt gyártaná az olcsó Teslát / Fotó: Tesla

Ez történt most is: Musk nyárra ígérte a piacütő robotaxijuk bemutatását, erre azonban legkorábban október 10-én kerül(het) sor, holott azoknak akkor már rég dolgozniuk kellene a kijelölt amerikai nagyvárosok utcáin. Ráadásul az októberi robotaxi is csak egy prototípus lesz.