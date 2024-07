Kifulladt a posztpandémiás ipari növekedés Amerikában

Alkalmazottakat bocsátanak el és csökkentik a termelésüket az amerikai vállalatok, hogy ellensúlyozzák a megrendelések apadását és a dagadó raktárkészleteket. Úgy tűnik, kifulladóban van a járvány utáni ipari fellendülés.

Csak a Washington által támogatott és a háborúkból prosperáló ágazatok pörögnek / Fotó: AFP

A magas kamatlábak, az emelkedő működési költségek, az erősödő amerikai dollár és a zsugorodó értékesítés Amerika-szerte visszafogják a gyárak tevékenységét. A tartós fogyasztási cikkek, például autók, kombájnok és mosógépek gyártóinak menedzsmentjei kihívást jelentő üzleti feltételeket prognosztizálnak az idei év hátralévő részére.

A Deere, mely

a világ legnagyobb mezőgazdasági gépgyártója, tavaly november óta 2 100 dolgozóját bocsátotta el,

ami 15 százalékos leépítés. Míg a versenytárs Agco júniusban közölte, hogy az év végéig globálisan 6 százalékkal, 800 fővel csökkenti a munkaerő-állományát.

Támogat: az állam és a háború

Még a világjárvány mélypontján indult az ipari fellendülés, mely most a kifulladás jeleit mutatja. A karanténba zárt, home office-ban dolgozó fogyasztók nem tudtak éttermekben étkezni, koncertekre járni és nyaralni, ezért új háztartási gépekre, autókra és lakásfelújításra költötték a pénzüket. Mivel a karantén miatt az ellátási lánc szűk keresztmetszetei megnehezítették az iparcikkek beszerzését, ezért a vállalatok készleteket halmoztak a nehezen beszerezhető alapanyagokból. A beindult ársprirál azonban végül a fogyasztók lelkesedését is lelohasztotta. A gyenge kereslettel magyarázzák az amerikai elektromos járműgyártók a beruházások visszafogását, s a belső égésű motorral rendelkező modellek arányának növelését is.

Egyes ágazatokat a washingtoni kormányzati támogatások turbóznak. A félvezetők, az elektromos járművek akkumulátorai és az áramtermelő infrastruktúra gyártására szolgáló új üzemek beruházási támogatásai néhány kitüntetett területen ellensúlyozzák az ipar általános gyengeségét. Míg

a védelmi vállalatok működése az ukrajnai háborúnak és a gázai konfliktusoknak köszönhetően robusztus.

A makrogazdasági adatok vegyes képet mutatnak. A tartós fogyasztási cikkekre fordított magasabb kiadások segítettek a nemzetgazdaság gyorsabb növekedését, mint felülmúlta a második negyedéves GDP-prognózisokat. De az ipari termelés növekedése júniusban lassuló ütemet mutatott.