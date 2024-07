A kriptopiacot is letarolta a tőzsdei armageddon, szakad a bitcoin és az ether

A kriptopiac legnagyobbjait is magával rántotta az amerikai tőzsdéken szerdán elindult szakadás, amely nagyrészt azt követően robbant be, hogy az Alphabet a frissen közzétett gyorsjelentésében arra utalt: a mesterséges intelligenciába való befektetéseinek a megtérülései ideje jóval hosszabb is lehet, mint amire a befektetők előzetesen számítottak.

Bajban a kriptopiac nagyjai a tech részvények szakadása nyomán / Fotó: Science Photo Library via AFP

A Magnificent Seven néven emlegetett hét tech óriás a szerdai mélyrepülésben közel 800 milliárd dollárt vesztett összesített értékéből, a földindulásszerű szakadás hullámai pedig villámgyorsan elértek a kriptopiacra is, amely már nemegyszer bizonyította, hogy ha a hagyományos piacokon bizonytalanság tör ki, akkor rendre hatalmas korrekciókba tud fordulni.

A friss ETF debütálása ellenére esik az ether

A bitcoin árfolyama

több mint 2 százalékkal, 64 ezer dollár alá csúszott,

az ether pedig 5,3 százalékos bukást mutatott be,

ezzel közel 10 százalékosra nyújtotta az elmúlt öt napban látott mélyrepülését.

Az ether szakadása kifejezetten meglepő lehet sokak számára, mivel a második legnagyobb kriptodeviza ETF-jei éppenhogy csak debütáltak a tőzsdén, ez pedig alapvetően pozitív hangulatot kellene hogy kölcsönözzön az eszköz számára – még úgy is, hogy a messze legnagyobb etheres alapból, a

Grayscale ETHE-jéből 811 millió dollár áramlott ki két nap alatt

a versenytársakhoz mérten tízszeres prémiumot képviselő kezelési költségei nyomán.

Noelle Acheson, a Bloomberg elemzője szerint ezt az ellentmondást azonban könnyedén fel lehet oldani: véleménye szerint az ether alapjai jó eséllyel most ugyanazt a „buy the rumor, sell the news”, azaz „vedd a pletykára, add el a hírre” jelenséget mutatják be, amit a bitcoin alapjainak januári debütálásakor is láthattunk – ez pedig hamarosan lecsenghet, így ha a tágabb piaci hangulat helyre tud rázódni, akkor valószínű, hogy az ether-ETF-ek tőkeáramlása is normalizálódhat majd.