Stabilnak látszik a forint, de a dollárral szemben is az maradhat?

A forint szempontjából egyértelműen az euró-forint a fő árfolyampár, ez áll a külkereskedelem, a jegybank, az államadósság-kezelés és legtöbbször a turizmus fókuszában is. Érdemes azonban a dollárral szembeni forintárfolyamra is egy pillantást vetni, mert akár a makrogazdasági kilátások, akár konkrét befektetési lehetőségek szempontjából hasznos következtetésekre juthatunk.

Számos elég erős érv van arra, hogy a dollár-forint keresztárfolyam emelkedését valószínűsítsük / Fotó: Shutterstock

Az euróval szembeni forintárfolyam viszonylagos stabilitásával (az augusztus eleji „jen-hatás” és egyéb külső turbulenciák lecsengése óta 392-395-ös EUR/HUF sávval) szemben az USD/HUF árfolyam jellemzően nagyobb kilengéseket mutat, ami az elmúlt hetekben értelemszerűen az EUR/USD árfolyamot mozgató tényezőkből fakadt elsősorban.

De miért lehet fontos a dollárral szembeni árfolyam ingadozása?

Makrogazdasági szempontból a hazai külkereskedelmi behozatal nagy volumenű és stratégiailag is fontos részét alkotó energiahordozók (nyersolaj és földgáz elsősorban) áralakulását érdemben befolyásolja a dollár mozgása és ezeket az importtételeket jellemzően dollárban is kell kifizetni. A dollár ingadozása jelentős hatással van a feltörekvő piacok egészét uraló befektetői kockázatvállalás mértékére is, hiszen számos jelentős ázsiai, illetve dél-amerikai ország külső adóssága a dollár árfolyamától, illetve a dollárkamatok alakulásától függ. Ezek a hatások az euróövezethez szorosabban kapcsolódó kelet-közép-európai devizapiacok szempontjából is fontosak. Igaz ez Magyarországon is, annak ellenére is, hogy az ÁKK, a magyar államadósságot kezelő intézmény a dollárban kibocsátott adósságot fedezeti ügyletekkel lényegében száz százalékban eurós kitettséggé alakítja. Ez a fajta indirekt dollárhatás az EUR/HUF árfolyamára a magyar gazdaság magas (nemcsak energia-) importigénye miatt a hazai infláció szempontjából sem elhanyagolható tényező.

Mindezek fényében a hazai makrokilátások egésze szempontjából sem közömbös, hogy mind a dollár, mind a forint oldaláról számos olyan tényezőt tudunk felsorakoztatni, melyek az USD/HUF árfolyam emelkedése irányába mutatnak az augusztus vége felé tapasztalható 352-354-es árfolyamszinthez képest.