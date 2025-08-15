Deviza
EUR/HUF395.41 0% USD/HUF338.87 -0.14% GBP/HUF459.14 0% CHF/HUF420.17 0% PLN/HUF92.79 +0.04% RON/HUF78.13 0% CZK/HUF16.14 -0.01% EUR/HUF395.41 0% USD/HUF338.87 -0.14% GBP/HUF459.14 0% CHF/HUF420.17 0% PLN/HUF92.79 +0.04% RON/HUF78.13 0% CZK/HUF16.14 -0.01%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
gazdasági érdek
északi-sarkvidék
Donald Trump
Vlagyimir Putyin
Kína

Trump–Putyin csúcs: ma Ukrajnánál is nagyobb ügyben állapodhat meg Amerika és Oroszország, Kína a tét – erről keveset beszélnek

Közös gazdasági érdekek segíthetik az alkut. Az északi-sarkvidék közös kiaknázása is kiemelt téma lehet Putyin és Trump találkozóján.
M. Cs.
2025.08.15, 06:03
Frissítve: 2025.08.15, 06:04

Az ukrajnai tűzszünet lesz a legfontosabb téma Donald Trump és Vlagyimir Putyin pénteki csúcstalálkozóján, de szakértők szerint nem elképzelhetetlen, hogy kiemelt hangsúlyt kap majd a két ország együttműködésének lehetősége az északi-sarkvidék vonatkozásában is. Erre kiváló apropót nyújt a helyszín, Alaszka, amely ennek az egyre inkább stratégiai fontosságú térségnek a kapuja a Bering-szorosnak köszönhetően.

Trump Putyin orosz-ukrán háború északi-sarkvidék
Az északi-sarkvidék közös kiaknázása is fontos téma lehet Alaszkában / Fotó: AFP

Már az év elején felröppentek hírek arról, hogy amerikai tisztviselők az észak-sarkvidéki együttműködésben látják azt a lehetőséget, amivel éket lehet verni Moszkva és Peking közé.

Az Egyesült Államok és Oroszország számára is kulcsfontosságú a térség természeti erőforrásainak és a jégolvadás miatt egyre inkább megnyíló kereskedelmi útvonalaknak a kiaknázása. Amerikai részről ezt bizonyítja Trump többször kinyilvánított célja Grönland megszerzéséről.

Oroszország még egyértelműbben használja a területet:

cseppfolyósított földgázt (LNG) már szállít innen Ázsiába, és tavaly egy tízéves tervet is bemutattak a globális közlekedési folyosó fejlesztéséről.

Andreas Osthagen, az oslói Fridtjof Nansen Institute vezető kutatója szerint 

  • az olaj- és gázkitermelés, 
  • az északi-tengeri szállítási útvonal fejlesztése 
  • és a térségbeli halászat 

is olyan mindkét fél érdeklődésére számot tartó kérdés, amely szóba jöhet a csúcstalálkozón.

Közös érdek az Északi-sarkvidék fejlesztése

Az északi-tengeri folyosó a legrövidebb tengeri szállítási útvonal Eurázsia nyugati partja és az ázsiai-csendes-óceáni térség között, amely orosz projekt, és az Egyesült Államok is részt vesz benne, de nem az első számú hajtóereje.

Cargo,Ship,In,The,Bay.,Epic,Arctic,Landscape.,Beautiful,Mountains
A Bering-szoros az egyre fontosabb térség kapuja / Fotó: Andrei Stepanov / Shutterstock

Már Trump első elnöksége, majd a Biden-adminisztráció alatt is voltak próbálkozások a két ország közötti együttműködés szélesítésére. Akkor esősorban arra összpontosítottak a felek, hogy 

biztonságosabbá tegyék a szállítóhajók átkelését a Bering-szoroson.

Ezt az átjárót és Oroszország északi-sarkvidéki partjait kell ugyanis használnia minden hajónak, amelyik a rövidebb utat választja Európa és Ázsia között.

A Bering-tenger ráadásul a halban egyik leggazdagabb terület a világon, ahol nem csupán az orosz és az amerikai, hanem a kínai és más országok halászflottája is aktívan munkálkodik.

Megnyitják Alaszka erőforrásait az oroszok előtt?

Léteznek tervek az északi-sarkvidéki olaj- és földgázkincs kitermelésére is, ami felmérhetetlenül nagy potenciált rejt. Egy orosz geológiai ügynökség felméréseket végző hajója például tavaly hatalmas kőolaj- és földgáztartalékot talált az Antarktisz felszíne alatt, amely sokszorosa lehet az eddig ismert készleteknek.

Battling,The,Bering,Sea:,Alaskan,Fisherman,Confronting,Nature's,Might
Egyre fontosabb az északi-sarkvidéki kereskedelmi útvonal / Fotó: Project Lazarus / Shutterstock

A norvég szakértő szerint szóba kerülhet a szorostól északra elterülő Csukcs-tenger felszíne alatt található ásványkincs közös kiaknázása, bár azt egyelőre nem tudni, hogy ez mennyire lenne nyereséges, illetve mennyire befolyásolnák az üzletet politikai faktorok.

Sok szó esik a gyakorlati együttműködésről, elsősorban az északi-sarkvidéken történő hajózás vagy további olaj- és gázkitermelés beindításának lehetőségéről

– nyilatkozta Osthagen a Newsweek amerikai magazinnak.

A Fehér Ház szerint a pénteki csúcson Trump csak meghallgatja Putyin, de a brit Telegraph úgy értesült, hogy számos vonzó ajánlatot tesz majd orosz kollégájának, többek között Alaszka természeti erőforrásainak megnyitását Moszkva előtt.

Közgazdászok szerint mindenesetre már önmagában a csúcstalálkozó győzelmet jelent Putyin és az orosz gazdaság számára, és az esetleges megállapodásból hasznot húzhatnak a globális pénzpiacok és a fegyvergyártók is.

Kiszivárgott Trump terve: szédületes ajánlatot tesz Putyinnak, hogy hagyja abba a háborút – Alaszkából újra része lehet Oroszországnak
Trump ásványkincseket ajánl fel Putyinnak a béke érdekében.

 

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu