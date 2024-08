OTP: visszaesett a profit, bár a bevételek nőttek - erre számítanak az elemzők

Erős negyedévet vár a piac az OTP-től a második negyedévben – derül ki az Equilortól, az Erstétől és a K&H Értékpapírtól beszerzett elemzői véleményekből, ám abban mindhárom elemzőműhely egyetért, hogy a legnagyobb hazai bank nettó profitja csökkenhetett az előző év azonos időszakához mérten.

Erős negyedévet zárhatott az OTP / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A bevételek lendületesen nőhettek

Noha az OTP bevételei jelentősen bővülhettek a második negyedévben, de az eredményeket csökkentő működési költségek és a céltartalékképzés is emelkedhetett – írja az Erste elemzője a legnagyobb hazai pénzintézet péntek hajnalban megjelenő gyorsjelentése elé.

Az előrejelzés azt is kiemeli, hogy az OTP a tavalyi második negyedévben, azaz a bázisidőszakban jelentős, 84 milliárdos egyszeri pozitív tételt könyvelt el az üzbég Ipoteka Bank akvizíciója kapcsán, s mivel hasonló tranzakcióra a tárgyidőszakban nem került sor, az OTP profitja most visszaeshetett.

A régióban tapasztalható kamatkörnyezet ugyanakkor kedvező maradt az OTP számára, sőt a magyar kamatmarzsok javulhattak is a magas alapkamat mérséklődése következtében, ezért a nettó kamatjövedelem az első negyedéves 435 milliárd forintról 444 milliárd forintra bővülhetett, főleg a volumennövekedés hatására – véli az Erste. Ez azt jelentené, hogy a növekedés üteme éves bázison megközelítené a 31 százalékot.

A másik fő bevételi tétel – a nettó díjak és jutalékok – év per év és negyedév per negyedév alapon is javulhatott az Erste szerint, az előző év azonos időszakához mérten 11,9 százalékkal, 131,6 milliárd forintra gyarapodhatott. Az egyéb bevételek negyedév per negyedév összehasonlításban emelkedhettek, de a tavalyi évtől elmaradhattak, mivel tavaly jelentős pozitív átértékelési hatások jelentek meg a támogatott hiteleknél a hozamgörbe csökkenésének eredményeként.

Az Erste becslése szerint összességében tehát a bank 635,7 milliárd forintos teljes bevétele 14,7 százalékkal haladhatta meg a bázist. A K&H is nagyjából 15 százalékos, míg az Equilor ennél visszafogottabb, 13 százalékos bővülésre számít.

Megugrottak az OTP működési költségei is

Az inflációs nyomás eredményeként azonban mindhárom elemzőcég szerint a működési költségek a bevételbővülést meghaladó ütemben hízhattak, a K&H úgy véli, 18 százalékos, az Erste pedig, hogy mintegy 20 százalékos lehet a növekedés ezen a soron.