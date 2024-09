A hozamokon túl: a valódi teljesítmény nyomában a befektetések világában

„Több mint 50 százalékos hozamot is elérhetett az élelmes magyar; Száguldanak a befektetési alapok; Itt a magyarok új kedvence, amivel te is könnyesre keresheted magad” – ilyen és ehhez nagyon hasonló címekkel lehet találkozni több szakmai oldalon is, amikor a befektetési termékek vagy eszközosztályok hozamának az összehasonlítása kerül szóba.

Nem csak a rövid távú hozam számít a befektetéseknél / Fotó: Anadolu via AFP

Egy dolog van, ami a befektetésekben biztos, az pedig a bizonytalanság

A cikkek egytől egyig csakis a hozamra helyezik a hangsúlyt, csupán elvétve emelik ki – vagy egyáltalán említik meg – a kockázatosságot. Persze attól még a rangsorolást az adott cikk megteszi, és ezzel azt a rendkívül fals üzenetet sugallja, hogy csakis a hozam az, ami egyedül számít.

Egyetlen dolog van, ami biztos a befektetésekben, az pedig a bizonytalanság.

Ingyenebédre ne számítson senki, mindennek megfizetjük az árát!

És bizony a nagy hozamnak is van ára, amit kockázattal kell megfizetni. Ezt vélhetően a legtöbb szakember nagyon is jól tudja, viszont ennek ellenére a leggyakrabban mégsem így hasonlítják össze a befektetési alapokat. Adja magát a kérdés, hogy vajon miért lehet ez, ha minden szakmai posztgraduális képzésen vagy egyetemi kurzuson minden szakember megismerkedik a kockázat fogalmával? Nem szándékom ezt a kérdést megválaszolni, még ha lennének is tippjeim, de portfóliókezelőként kötelességemnek érzem, hogy erre felhívjam a figyelmet.

Az a szomorú helyzet áll fenn a befektetési alapok és minden más befektetési termék esetén, hogy a rangsorolás és összehasonlítás messze nem triviális, és nem egyszerűsíthető le egyetlen kritériummal való rangsorolássá.

Egy egyszerű példával élve: adott egy részvényalap, amely – tegyük fel – nyújtott egyéves időtávon 60 százalék hozamot, miközben a többi alap a részvényalapok között jellemzően 12-14 százalékot csinált ugyanezen az időtávon. Ez tényleg azt akarná jelenteni, hogy ez a legjobb alap, és jogos a késztetés, hogy ebből az alapból vásároljunk?

Komplexen kellene értékelni a befektetéseket

A késztetéstől most eltekintve, megadok pár egyéb információt. Tegyük fel, hogy ebben az alapban a következő országokból/régiókból tartanak részvényeket: Oroszország, Dél-Amerika és Dél-Afrika. Azt hiszem, érződik, hogy bizony jelentős mögöttes kockázat rejlik ebben az alapban, ami épp ebben az évben hozamként képződött meg. Továbbmegyek, ha visszanézem a historikus teljesítményét, akkor pedig azt látom, hogy a hároméves hozam 6 százalék, ötéves história pedig nem áll rendelkezésre. Ha 60 százalék hozama volt az elmúlt egy évben, de végül hároméves horizonton mégis csupán 6 százalékot realizálhatott a befektető, akkor nem kis esést produkálhatott előtte.