Az olcsóbban adott fogyasztószere bevételétől is hízhat az Eli Lilly

Az azonban inkább figyelemre ad okot, hogy ilyen esetekben, amíg a gyógyszerekből hiány van, az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatósága (FDA) megengedheti a másolt változatok előállítását. Idén nyáron az FDA szóvivője, Amanda Hils arról nyilatkozott, hogy nyilvántartásuk szerint 2022 márciusa óta hiány van a Lilly és a Novo Nordisk által gyártott súlycsökkentő gyógyszerekből.

A pontos szabályozás ilyen esetekben tagállami szinten dől el, és az elvek szerint tömegtermelésre és országos terjesztésre nem állhat át egy gyógyszertár sem, csak a saját betegeik igényeit elégíthetik ki.

Ám így több patika az Egyesült Államokban is kihasználja a lehetőséget, amily rendkívüli veszélyeket rejt: sem az összetételről, sem az értékesítési adatokról, sem a mellékhatásokról nem kell jelentéseket küldeni.

Vigyázat! Egyre több a hamisítvány!

Ennek a „világosszürke” piacnak a mérete nehezen meghatározható, de a sokkal olcsóbb másolatok egyre inkább rontják az eredeti szabadalommal rendelkezők üzletét.

Így már jobban érthető, hogy

néhány héttel ezelőtt az Eli Lilly miért „ment a folyamatok elé”, amikor 399 dollárra, a korábbi felére szállította le Zepbound nevű gyógyszere egy hónapra elegendő adagjának az árát, ha receptre írják fel.

A teljes, nem receptes árat a nem biztosított betegeknek havi 1000 dollárban határozták meg. Ez az olcsóbb változat kevésbé kényelmes, a betegeknek maguknak kell feltölteniük az autóinjektoros tollakat, és csak a LillyDirecten lehet beváltani a receptet. De akárhonnan is nézzük,

jó a gyártónak, amely a túlkereslettel küzd, és jó a betegnek, aki megbízható és olcsóbb gyógyszerhez jut.

A Lilly esetében a tollak voltak a szűk keresztmetszet, ezért ez radikális lépésnek tűnik a Novo Nordiskkel szemben, akik a hatóanyag előállításának korlátaival küzdenek.

Az oligopóliumok, akármilyen magas marzzsal is működnek, szabadon versenyző piacon ritkán tarthatók fenn tartósan szabályozói támogatás vagy más belépési korlát nélkül. Ez a folyamat a fogyasztószerek piacán is megindul, az elemzői konszenzus szerint két, legfeljebb három év, és jönnek majd a versenytársak. Ők valószínűleg olcsóbban kínálják majd a fogyást, és beépíthetik az izomvesztést megelőző kiegészítő termékeket is a palettába. Tehát az Eli Lilly elébement az elkerülhetetlennek, miközben már a következő generációs fogyasztószeren is dolgozik.