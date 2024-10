Amerika felrázta tespedtségéből a magyar tőzsdét, de a forintnak nem adott erőt

Az amerikai gyorsjelentési szezon nagyüzemét szokásos módon a Wall Street-i nagybankok nyitották, s ezúttal alaposan meglepték a piacot. Kedden a Bank of America, a Goldman Sachs és a Citigroup is közreadta negyedéves gazdálkodási adatait, s kivétel nélkül állva hagyták az elemzőket, úgyhogy az amerikai gazdaság és benne a hitelezés, a banki szolgáltatások egyaránt repesztenek. Ennek megfelelően a bankszektor teljesítményét követő S&P 500 Banks Industry Group Index is szépen gyarapodik, a mutató egy hét alatt 6,5 százalékkal erősödött.

Amerikából érkező kedvező banki gyorsjelentések dobták fel délután a hangulatot a BÉT-en / Fotó: NurPhoto via AFP

Idehaza az OTP eleve jól, 0,7 százalékos erősödéssel, 19 ezer forint fölött indította a napot, de a lelkesedés alábbhagyott, így a részvény végül nem kapott annyi muníciót, hogy a 19 100 forintnál húzódó ellenállás masszivitását ellenőrizni tudja.

Délután háromkor az Amerikából érkező pozitív hírek kapcsán kitört a kurzus, megpiszkálta ugyan a kritikus szintet, majd kőként pattant le róla. A legnagyobb magyar bank részvénye végül mintegy 5,6 milliárd forintos forgalomban, 19 010 forinton zárt. Ez 0,32 százalékos erősödés.

Végül a Mol is erősödni tudott

A 2642 forinton a napot elindító Mol részvénye lefelé vette az irányt, az árfolyam a 20 forintos esést követően szintén délután háromkor fújt riadót, hogy 2648 forintig meg se álljon.

A Mol-részvény piacán igazán fontos hír nem érkezett, arra pedig, hogy a benzin kedden bruttó 3 forinttal drágult, míg a gázolaj ára változatlan maradt, csak a legmegátalkodottabb tankolásidőzítő autósok kapják fel a fejüket. A parkettől a Mol részvénye 0,38 százalékos plusszal, 2652 forinton búcsúzott.

A kereskedés végére a napközben 0,7 százalékos mínuszban oldalazgató Richter is összeszedte magát, s felült a sebes vonatra, amely végül 0,99 százalékkal feljebb vitte, 11 230 forinton leszállítva utasát, 30 forintnyira a történelmi csúcsától.

A Magyar Telekom viszont végig meggyőző teljesítményt nyújtva vitte a pálmát a blue chipek között, hogy a végén egy kisebb kisiklás miatt átadhassa a Richternek. A Telekom 0,38 százalékkal erősödve 1068 forinton zárt. A Budapesti Értéktőzsde vezető indexe, a BUX kedden 74 736,55 ponton zárt, azaz, 0,41 százalékos pluszban.

Hosszasan lehetne ecsetelni a forint vergődését, de nem érdemes. A magyar fizetőeszközben benne volt, hogy lefelé átlépi a 400-as határt, de folyton megégette magát, s a tőzsdezáráskor 400,1 forinton rekedt meg az euróval szemben. Egy dollárért 366,8 forintot kellett adni a bankközi devizapiacon. Holnap újra meg lehet próbálni.