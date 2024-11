Korrigálhat az OTP és a Magyar Telekom árfolyama is

Richter

A Richter részvénye eleve korrekcióval várta a friss gyorsjelentést, óvatosak voltak a befektetők. A gyógyszeripari papír árfolyama lényegében helyet csinált egy újabb befektetési hullámnak, amit a jelentéssel részben megerősített. Az eredménysor az előzetes várakozásoktól elmaradt ugyan, ez okozott is némi csalódást, de a kilátások és a közelmúlt sikeres bejelentései okán a hosszú távú kép továbbra is pozitív. A papírok fundamentális célára 12038 forint az elemzői összesítések alapján, ami 12,51 százalékos további felértékelődési potenciált jelent. Ehhez még hozzájön az osztalékhozam, így a Richter árazását és kilátásait tekintve a blue chipek közül továbbra is az egyik legtöbb lehetőséget biztosítja a befektetők számára.

Mol

A Mol-részvények sajnos továbbra is oldalazásban vannak. Az 50 napos átlagforgalom is lassan csökken, viszont az árfolyamnak sikerült az 50 napos mozgóátlag fölött zárnia. A részvény célárai továbbra is lényegesen magasabbak, a konszenzus 3349,5 forint, ami 26,78 százalékos felárazódási lehetőséget mutat, azonban a csökkenő forgalom miatt, egyelőre stagnálást láthatunk az olajpapír árfolyamában. Akkor lehetne trendfordulóban reménykedni, ha sikerülne kitörni a 2700-as árszintből. Addig azonban sajnos nem marad más választásuk a megfontolt és racionális kockázatvállalást preferáló befektetőknek, mint várni a megfelelő belépési szintre.

Magyar Telekom

A Magyar Telekom árfolyama 1200 forint felett korrekcióba kezdett, mivel gyorsan túlvetté vált. A korrekció megerősítést kaphat a 20 napos mozgóátlagnál, ahol – ha megfelelő vételi erő mutatkozik – a trend további épülését láthatjuk. Az elemzőházak ugyan megkezdték a távközlési vállalat célárainak újragondolását, de a konszenzus eddig még nem mutat lényeges emelést, vagyis 1,5 százalékos a különbség a jelenlegi árszint és a célárak között. A korrekciónak technikai értelemben mindenképpen helye van az elkövetkező napokban.