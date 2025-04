Brutális napokon vannak túl a hazai blue chipek

Richter

A Richter részvénye a blue-chipek közül a legtürelmesebben viselkedett a mostani vérengzésben. Egyelőre úgy tűnik, hogy a vámháború kikerüli a gyógyszeripart, ezért az még menedéknek is számít a mostani medvepiacon. Persze a mostani helyzetben az óvatosság indokolt minden részvény tekintetében, de ezek közül a Richter részvénye a leginkább stabil helyzetű.

Mol

A Mol részvénye csak az 50 napos trendelő átlagárára esett, és a meglévő jó hírek továbbra is támaszt jelenthetnek az olajpapírnak, az osztalék kifizetéséig nem akarják a befektetők elengedni a papírt. Az olajárak azonban jócskán gyengültek, és a geopolitikai feszültségek kereszttüzében az olajipar kitettsége erős. Mindenesetre a technikai indikátorok egyelőre inkább semleges jelzéseket küldenek.

Magyar Telekom

A Magyar Telekom-részvényeknek nem tett jót az árreguláció kilátásba helyezése, mert az ismét egy jelzést küldött a nemzetközi befektetőknek, hogy óvatosnak kell maradniuk a magyar piaccal szemben. Így elindult a profitrealizálás az egyébként is komoly negatív piaci hangulatban. A technikai indikátorok eladási jelzéseket küldenek, bár a részvény a magas meredekségű trendjéből még így sem lépett ki, sőt, a vételek is megjelentek olyan intenzíven, hogy az utolsó napi esés felét meg is vette a piac. Túladottság nem látszik a részvényen, de már túlvettnek sem számít. A folytatás tekintetében meghatározó lehet a nemzetközi hangulat alakulása, de a távközlési részvényekkel egyelőre nem kell kapkodni, a megfontoltság itt is célravezető.