Hidrogén: az arany olcsóbb lehet mint a zöld, ráadásul nekünk is van belőle  

Milliárdtonnás kincsesláda a talpunk alatt

Bár a hidrogén részarányát az energiamixben hosszú távon is csak 10-15 százalékra becsülik, a környezetvédelmi megfontolások – no meg a földgáz és az olaj kitermelési és szállítási költségeinek elképesztő emelkedése – miatt az aranyhidrogén tömeges kitermelése akár áttörést is hozhat. Dobó Zsolt, az ME Energia-, Kerámia- és Polimertechnológiai Intézet kutatója szerint ez a hidrogén elterjedését és térhódítását jelentősen gyorsíthatja.

Ezt vizionálják például azok az amerikai kutatók, akik Minnesota egy felhagyott vasbányájában észleltek hidrogénszivárgást. Szerintük akár több tízmilliárd (!) tonnát is rejthet a földkéreg, a Nebraskában hidrogénkutat fúró vállalkozás szakértői pedig úgy vélik, ebből 10 százalékot hatékonyan ki is lehetne termelni. „Rengeteg természetes hidrogén van a föld alatt, csak ki kellene termelnünk” – írja a Greenergy Market. A termelés költségei alacsonyak:

a zöldhidrogén-előállítás 4-5,

a szürkehidrogén-termelés kilónkénti 2 dolláros költségével szemben

akár 0,5 dolláros áron is felszínre lehetne hozni.

Hidrogénvölgy a Bükkben

A hidrogénkitermelés és -hasznosítás kérdései erősen napirenden vannak Miskolcon is, ugyanis a város mellett az egyetem is esélyesnek látja, hogy a térségben jöjjön létre az ország első hidrogénvölgye. A város pilotprojektként a tömegközlekedést zöldítené hidrogénbuszflotta létrehozásával, amire közvetlenül az EU-tól szeretnének erre dedikált forrásokat.

Az ME számításai szerint a leghatékonyabb megoldáshoz Miskolcra vagy közvetlen vonzáskörzetébe kellene egy új elektrolizálót telepíteni, s mellé akkora felszíni tárolókapacitást kialakítani, ami lehetővé teszi, hogy

egyetlen éjszaka alatt megtankolják a buszflottát.

A fejlesztés természetesen teljesen új buszok beszerzésével is járna. A jelenlegi flotta jórészt földgázalapú, ami robbanómotoros hajtást jelent, szemben a hidrogéntechnológián alapuló megoldással, amikor is valójában villanymotorok viszik előre a járművet, ám a szükséges elektromos áramot hidrogénnel működő tüzelőanyag-cella állítja elő.