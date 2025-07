A forgalom elmaradozik, a rekord viszont megvan a BUX-on

A VIX index alapján egyelőre nagyobb feszültséget nem áraznak a piacok, a globális részvényalapokba nyolc hónapja nem áramlott ekkora mennyiségű tőke. A vámháború hatásai helyett inkább a makroadatokra és az amerikai gyorsjelentésekre figyel a piac, és a technológiai szektor továbbra is a befektetői fókusz középpontjában van.

Csúcson a BUX, jó a hangulat a tőzsdéken / Fotó: Vémi Zoltán

Csúcson a BUX, jó a hangulat a tőzsdéken

Nyugat-Európában a sentiment alapvetően hangulatjavulással jár, míg az amerikai növekedés lassulását várja a többség, Európától egyre inkább függetlenedő, saját gazdasági pályát remélnek. A várakozások szerint a fiskális élénkítés és esetleges további EU-integráció akár az évek óta tartó alulteljesítés végét is hozhatja.

Németország maradt a legkedveltebb piac,

míg Svájc és Franciaország a legkevésbé vonzó.

A változás látványos Európában olyan szempontból is, hogy

a készpénzarány a portfóliókban négy százalék alá csökkent, vagyis a befektetők bátrabbak, kevesebb likviditást tartanak.

Az európai részvénypiacokra azonban lassan visszatért a risk-on hangulat, mivel a következő két hétben minden makroadat és politikai fejlemény azonnal beárazódhat. A piac most azt keresi, hogy a gazdasági fellendülés valóban tartós lesz-e – vagy újabb globális meglepetés boríthatja a képletet. A kelet-közép-európai részvénypiacokon az erősödő optimizmus emelkedő volatilitással társult. A cseh korona például a múlt héten jókorát erősödött, míg a magyar piacot politikai és makrokockázatok árnyékolják. A következő két hétben a befektetők főként az inflációs adatokra, a jegybanki kommunikációra és a régiós politikai fejleményekre figyelnek majd.

OTP

Az OTP Bank részvényének trendje továbbra is folytatódik, a mozgás továbbra is erősen a fundamentumokra támaszkodik. Technikai kitörést láttunk múlt hét csütörtökön, ezzel újabb csúcsot is ütött az árfolyam. Azért fontos technikai szempontból az új csúcs, mert az 50 napos átlag feletti forgalommal valósult meg, a nyári laza tőzsdei aktivitás ellenére.

Rövid távú, kisebb korrekciók jó vételi lehetőséget teremthetnek az OTP részvényeiben. Az árfolyam jelenleg 28 600 forint – mind az 50 napos és 200 napos mozgóátlag felett, az RSI pedig 60,6, ami még nem éri el a túlvett zónát. Az MACD továbbra is vételi jelzésen, minden fő mozgóátlag (SMA/EMA) és indikátor (rövid és hosszú távon is) vételi vagy erős vételi jelzést ad. Ez a kombináció stabil emelkedő trendet és rövid távon is további erőt vetít előre – de a túlvett zóna közelsége figyelmeztet a fokozott korrekciós lehetőségre.