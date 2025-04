Óriási pénzt hajthat fel újra Elon Musk, reszkethet az OpenAI

Az Elon Muskhoz köthető, egy korábbi fúzió eredményeként már az X közösségi oldalt is magában foglaló mesterségesintelligencia- (MI) startup, az xAI újabb tőkeemelésről tárgyal, melynek során mintegy 20 milliárd dollár érkezhet a vállalathoz.

Az X és az xAI fúziója után jöhet a tőkeemelés / Fotó: NurPhoto via AFP

Ha a tőkeemelést sikerül végrehajtani, akkor az az OpenAI korábbi 40 milliárd dolláros tőkeemelése után a valaha volt második legnagyobb lehet a Pitchbook adatai alapján. A Bloomberg forrásai szerint az ügylet több mint 120 milliárd dollárra értékelheti Elon Musk cégét.

Az xAI az egyik legnagyobb MI-startup, dől is hozzá a pénz

Az xAI és az X fúzióját a múlt hónapban jelentették be , a mostani finanszírozás pedig részben a Twitter felvásárlásából származó adósság egy részének visszafizetésére is használható, mely jelentős nyomást gyakorol az X pénzügyeire. A közösségi oldal tavaly csak kamatokra több mint 1,3 milliárd dollárt fizetett ki. A fúzió óta Musk és emberei igyekeznek felmérni a befektetői érdeklődést, és a bevont összeg akár meg is haladhatja a 20 milliárd dollárt. Mindeközben

az OpenAI 40 milliárd dolláros finanszírozási köre először csak 10 milliárd dollárt jelent,

és a maradék 30 milliárd dollárból is 10 milliárd feltételekhez van kötve, és kérdéses, hogy ezeket a cég tudja-e teljesíteni.

Bár a Tesla részvényei nagyot estek Musk szövetségese, Donald Trump beiktatása óta, a nem tőzsdei cégei értéke tovább nőtt az újabb finanszírozási körök során.