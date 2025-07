Gyorsjelentés-cunami a Wall Streeten

Sok fontos gazdasági eseményre lesz érdemes odafigyelni a jövő héten. Magyar szempontból egyértelműen az MNB keddi kamatdöntő ülése élvezhet prioriást. Az MBH elemzői azt prognosztizálják, hogy a jegybank kivárhat a kamatcsökkentéssel. Júniusban tovább gyorsult az infláció, azt viszont fontos kiemelni, hogy a maginfláció elég markánsan csökkent, ami a kilátásokat tekintve pozitív hír. A lakosság inflációs várakozásai egyelőre továbbra is nagyon magasak, de némileg enyhülni látszanak. Fontos lenne, hogy ezek a trendek folytatódjanak, illetve az emelkedő bérek hatásai csak mérsékeltebben jelenjenek meg az árakban. A következő egy évben bizonytalanságot jelent az is, hogy a jelenleg még érvényben lévő árrésstopok kivezetése milyen módon és mikor történik meg, hiszen a kivezetésnek egyértelmű áremelő hatása lenne.

A múlt heti dömping után a KSH csak a munkaerőpiaci adatokkal jelentkezik pénteken. A májusi adatok után júniusban nem számíthatunk érdemi javulásra. Az üres álláshelyek számának csökkenése és a vasiparban látható csoportos létszámleépítés kedvezőtlen képet vetít előre. A foglalkoztatásnak először stabilizálódnia kell, ezt követően pedig lassú növekedés jöhet. A következő hónapokat meghatározhatja, hogy a vámokkal kapcsolatos bizonytalanság közepette a vállalatok esetleg elhalasztják beruházásaikat, ami mérséklődő munkaerő-keresletet jelenthet.

Az Egyesült Államokban most a gyorsjelentési szezon tartja lázban a befektetőket. Kiemelhetjük a Coca-Colát, a cég július 22-én, nyitás előtt közli a beszámolóját. Az elemzők a bevételek akár 10 százalékos növekedésével is számolnak, amit a cég árpolitikájával és az indiai és kínai piacokon tapasztalt erősödéssel magyaráznak. A befektetők leginkább a fogyasztás alakulására figyelhetnek.

A Coca-Cola mellett olyan vállalatok is jelentenek a második negyedévükről, mint a Lockheed Martin, a Philip Morris, a Hasbro vagy az Alphabet. Érdemes kiemelni a világ leggazdagabb emberének cégét, a Teslát. Az elektromos autógyártó 23-án, szerdán, zárás után rántja le a leplet a számairól. A cég bevételei több mint 10 százalékkal is visszaeshettek a tárgyalt három hónapban. Ez értelemszerűen azzal áll összefüggésben, hogy a járműeladások akár 13 és fél százalékkal is csökkenhettek. A befektetői hangulatot leginkább Musk robotaxiprojektje mentheti meg, amit júniusban, Austinban kezdtek el tesztelni. Ha erről pozitív jelentés érkezik, illetve Musk beszél a 2025-ös járműeladási célokról, az felfelé húzhatja a részvények értékét.

