PR-Telecom-akvizíció: augusztusban zárhatja az üzletet a 4iG

Szerdán kereskedési időben tette közzé a 4iG a PR-Telecom Zrt. százszázalékos tulajdonrészének megszerzésére irányuló tranzakció tárgyában született gazdasági versenyhivatali (GVH) határozatról szóló közleményét. A határozat szigorú feltételekkel engedélyezte a felvásárlást. A PR-Telecom-akvizíció jóváhagyását előre árazhatta a piac, mert az árfolyam nem reagált a hírre.

Szigorú feltételekkel engedélyezte a PR-Telecom-akvizíciót a GVH / Fotó: Vémi Zoltán

A közlemény szerint a GVH azt állapította meg, hogy

a tranzakcióból eredő versenyproblémák az érintett piacokon kiküszöbölhetők

az érintett vállalkozások által vállalt magatartási szabályok betartása mellett. Ennek megfelelően a 4iG Telco Holding a GVH-val egyeztetve, többek között az eljárást lezáró határozat kézhezvételét követő ötéves időszakra nézve az árazásra, a kampányok korlátozására, illetve azok ellenőrzésre vonatkozó magatartási vállalásokat tett, valamint vállalta, hogy azokat a mindenkori kiskereskedelmi távközlési szolgáltatást nyújtó tagvállalatai számára kötelezővé teszi. A GVH határozata a közléssel véglegessé vált. A tranzakció az egyéb zárási feltételek teljesülését követően, 2025 augusztusában zárulhat.

PR-Telecom-akvizíció: újszerű kötelezettségek

Míg a GVH sajtóközleményében azt emelte ki, hogy újszerű kötelezettségek előírásával engedélyezte, hogy a 4iG Távközlési Holding Zrt. – amelynek közvetlen irányítója a 4iG Nyrt. – irányítást szerezzen a PR-Telecom Zrt. felett. A 270 településen, mintegy 55 ezer, többségében lakossági ügyfélnek vezetékes internet-, telefon- és televíziós műsorterjesztési szolgáltatást nyújtó közepes méretű kábelszolgáltató felvásárlását a GVH az azonosított versenyproblémákat kezelő korrekciós intézkedés előírásával hagyta jóvá. A kötelezően előírt vállalások védik az érintett fogyasztókat – megakadályozzák az esetleges áremeléseket –, illetve biztosítják a piaci verseny szempontjainak érvényesülését.

A fogyasztókat közvetlenül érintő, az árazásra vonatkozó vállalás keretében a 4iG az érintett településekhez (az 56 olyan településhez, amelyekre a vizsgálat – vállalás nélküli helyzetben – káros versenyhatást azonosított) olyan referenciatelepüléseket jelölt meg, ahol versenyhelyzetben van, és vállalta, hogy a következő öt évben az 56 településen alkalmazott árait (beleértve az esetleges kedvezményeket is) csak az ahhoz rendelt referenciatelepülésen megvalósított árváltoztatással összhangban változtatja. Ennek eredményeként a verseny hatása azokon a településeken is érvényesülhet a következő öt évben, amelyeken a GVH vizsgálata káros versenyhatást azonosított. A 4iG az árazást illetően vállalta azt is, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium felhívására 2026. július 1-jéig önkéntesen vállalt árazási moratóriumát 2026. december 31-ig fenntartatja minden olyan ügyfél tekintetében, akiket az érintett településeken 2026. július 1-jén a PR-Telecom hálózatain szolgáltak ki.