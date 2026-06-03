A forintot is telibe találták a Közel-Keleten dörgő fegyverek
A geopolitikai feszültségek fellobbanása irányította a világ tőzsdéit szerda reggel, ám ezt ellensúlyozta a mesterséges intelligenciát övező optimizmus, így vegyesen szerepeltek a piacok az ázsiai kereskedésben.
A forint árfolyamát is eltalálták a Közel-Keleten dörgő fegyverek
A forint piacán a közel-keleti feszültségek fokozódása és az amerikai–iráni megállapodás távolodása játszotta a főszerepet, ami nem kedvez a magyar fizetőeszköznek. A reggeli órákban így az euró-forint árfolyam átlépte a 356-os, a dollár-forint árfolyam pedig a 306,5-es szinteket. Ez a forint enyhe gyengülését jelenti, de nincs különösebben távol az utóbbi napokra jellemző 355-ös euró-forint árfolyamtól. Később vissza is tért az árfolyam a 355–356 közötti tartományba.
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A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX a keddi emelkedés után, szerdán 0,1 százalékos gyengüléssel, 136 ezer pont alatt nyitott, a geopolitikai feszültségek tehát a pesti tőzsdén is nyomot hagytak a nap kezdetén. A mutató azonban később gyorsan pozitívba fordult.
A blue chipek közül az OTP árfolyama 0,26 százalékos gyengülés után 41 780 forinton állt a nyitást követő percekben, így az előző napi, mintegy 2 százalékos erősödés után megtorpant a bankpapír, ám a kezdeti gyengülést gyorsan sikerült ledolgoznia a részvénynek.
A Mol árfolyama ugyanakkor közelített a 4 ezer forintos határhoz a kereskedés kezdetén, ám egyelőre nem érte el, miután az olajtársaság árfolyama csak csekély mértékben erősödött a nyitást követően.
Változatlan volt a Richter árfolyama nyitáskor, ám később lefelé indult a gyógyszergyártó részvényeinek kurzusa, méghozzá nem is csekély mértékben, egy ponton mínusz 4 százaléknál is járt a jegyzés, és a 12 ezer forintos határt közelítette az árfolyam. Ez azonban az osztalékmegfeleltetési nap után nem szokatlan jelenség.
A keddi kereskedést rekordzáróáron befejező Magyar Telekom sem tudott erősödni a kereskedés kezdetén, a távközlési cég árfolyama enyhe gyengüléssel nyitott az elmúlt napok céláremelései ellenére.