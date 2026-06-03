Vészesen közelít a lélektani határhoz az olajár – messze még a válság vége

Bár egyelőre az olajárak a Hormuzi-szoros több mint három hónapos lezárása ellenére is viszonylag alacsonyak maradtak, szerda reggel már zsinórban harmadik napja emelkedtek, miután a múlt heti, közelgő amerikai–iráni megállapodásról szóló hírek tévesnek bizonyultak, nem először a konfliktus során.

Az olajárak szerdán már harmadik napja emelkednek zsinórban / Fotó: Shutterstock

Az olajár még a százdolláros határ alatt, de kérdés, hogy meddig

A világpiaci benchmarknak számító Brent olajfajta hordónkénti ára így ismét a 100 dolláros lélektani határt közelíti, miközben egyre több olajipari szereplő és megfigyelő figyelmeztet arra, hogy

hamarosan kritikus szintre apadhatnak a globális olajkészletek, ami már a mindennapi működést is fenyegetheti.

Ha ez megtörténik, több elemző szerint is nem lineáris, ugrásszerű növekedés következhet be az olajárakban, melyek az óriási kínálati sokk ellenére is eddig az orosz–ukrán háborút követő lokális csúcsok alatt maradtak.

Noha Donald Trump amerikai elnök továbbra is optimista a Hormuzi-szoros megnyitását lehetővé tevő megállapodás elérése kapcsán, az amerikai csapatok iráni ballisztikus rakétákat és drónokat fogtak el, melyek az Egyesült Államok közel-keleti szövetségeseit vették célba, és csapásokat is mértek a perzsa országra – írja a Bloomberg. Az amerikai–iráni megállapodásnak gátat vető libanoni harcok ügyében szerdán tárgyalnak Izrael és Libanon képviselői.

Elemzők szerint azonban úgy tűnik, hogy a forgalom újraindulása a kulcsfontosságú átjáróban még odébb van, miközben amerikai iparági adatok szerint az ország készletei 6,8 millió hordóval csökkentek a múlt héten. Ez lehet zsinórban a hatodik hét, amikor az amerikai készletek csökkennek, ha ezt a szerdán esedékes hivatalos adatok is megerősítik.