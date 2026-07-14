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célár

Ugranak az Infineon célárai – az árazási erő a jövedelmezőségben is megmutatkozhat

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Az elmúlt hónapokban a dél-koreai memóriagyártók és az amerikai technológiai óriások dominálták a globális tőzsdei kereskedést. Az európai félvezetőszektor átütő erejű hírei némileg elmaradtak a tengerentúli és ázsiai szektortársak mögött. Több vezető befektetési bank kora nyári elemzése szerint azonban az értéknövekedés következő szakasza Európában bontakozhat ki. Jó példa a német Infineon Technologies sztorija.
Kiss Mónika, a Prestige Financial Zrt. vezető stratégiai tanácsadója
2026.07.14, 06:59

Az analóg chipgyártás ciklikus mélypontja jól érzékelhető volt a közelmúltban. A gyorsuló növekedés talán most megváltoztathatja a német Infineon Technologies megítélését is. Persze jó kérdés, hogy a részvény árfolyama mennyiben tükrözi majd inkább a szektorral kapcsolatos vélekedéseket, mint a fundamentumokat. De ezzel együtt is érdemes áttekinteni, hogy hogyan változnak az elemzői becslések. 

Infineon Technologies AG - Annual figures 2025
Az Infineon célárai emelkednek / Fotó: Peter Kneffel

Az Infineon AI adatközponti bevétel előrejelzése

Bár a piacon elterjedt nézet szerint az AI-forradalom elsősorban a GPU-gyártóknak kedvez, a processzorok (CPU) áramellátásáért felelős félvezetők iránti igény szintén nagyon magas. A Goldman Sachs májusi, müncheni vállalatlátogatását követően kiadott véleménye szerint az Infineon növekedési sztoriját a mesterséges intelligencia által vezérelt adatközponti üzletág alapozza meg. Az ügynök-alapú mesterséges intelligencia (Agentic AI) térnyerése további strukturális keresletet generál. A Julius Baer elemzői úgy számolnak, hogy az az adatközpontok energiaellátási igényei hosszú távon 10 milliárd euróra is növelhetik a vállalat adatközponti értékesítési bevételeit. Vételi ajánlás mellett ezért június 30-án célárukat 100 euróra emelték a korábbi 75 euróról. Az elemzőház az elmúlt negyedévben külön kiemelte a véleményük szerint konzervatív menedzsment-várakozásokat és az év/év alapon 25 százalékkal növekvő aktuális rendelésállományt (backlog ordert).

Az HSBC elemzése azt emeli ki, hogy a szűkös kínálati kapacitások feloldásában kulcsszerepet játszik a vállalat drezdai gyáregységének új modulja. A növekedési ütem nehezen követhető. Az év elején az Infineon még úgy jelezte, hogy a drezdai bővítés mintegy 5 milliárd eurós éves bevételi rátát biztosíthat. Sőt, az HSBC szerint a vállalatnál most már körülbelül 6 milliárd eurós teljes kapacitás melletti bevételi potenciállal is lehet számolni. 

Ezzel párhuzamosan a HSBC elemzői a menedzsment hivatalos, 2027-re vonatkozó, 2,5 milliárd eurót meghaladó AI adatközponti bevételi iránymutatását is túl konzervatívnak tartják. Saját előrejelzéseikben már 3,3 milliárd eurós (2027), illetve 4,6 milliárd eurós (2028) árbevétellel számolnak ezen a részterületen. 

A brit bankház elemzői arra is felhívják a figyelmet, hogy az Infineon már a második, az elsőnél ráadásul jóval szélesebb körű áremelési hullámot jelentette be partnereinek. Hasonlót láthattunk korábban a Texas Instruments, az NXP, az STMicroelectronics vagy a Microchip Technology esetében. A HSBC becslései szerint a két áremelési hullám kumulált hatása elérheti a 20 százalékot, ami drasztikusan javítja a jövedelmezőséget. Az HSBC elemzői június végén a vételi ajánlás fenntartása mellett a célárat 107 euróra emelték a korábbi 68 euróról.

A növekedési kilátások mellett az Infineon egy egyedülálló előnnyel is rendelkezik: gyártási infrastruktúrájának jelentős része Kínán és Tajvanon kívül helyezkedik el. A Goldman Sachs hangsúlyozza, hogy a kontinentális Kínától való függetlenség kiemelten fontos ellátásbiztonsági tényezővé vált, különösen az amerikai partnerek számára. A vállalat még további, alternatív opcionális bővítési lehetőségekkel is rendelkezik. 

A rendkívül pozitív növekedési kilátások mellett azonban ez egy magas kockázatú üzletág és nem minden részterületen ilyen optimista a kilátás. A Julius Baer jelentése emlékeztet, hogy az Infineon legutóbbi, 2026-os második pénzügyi negyedéves (Q2) gyorsjelentése vegyes képet mutatott, és több területen elmaradt a konszenzusos piaci várakozásoktól. Szerintük a legfőbb strukturális gyengeséget az árak eróziója jelenti a core-üzletágakban. Nehéz megfeledkezni az autóipari szegmensről is, melynek eredményességi marzsa 260 bázisponttal 18,1 százalékra esett vissza év/év alapon az árcsökkenések következtében. A hagyományos ciklusok gyengélkedése tehát jól látható.

Az HSBC szerint az igaz, hogy a disztribúciós csatornákon keresztül bevezetett áremelések azonnali hatást fejtenek ki. Azonban az autóipari és nagyipari partnerek esetében a hosszú távú, jellemzően éves ártárgyalások miatt az emelt árak csak jelentős késéssel jutnak át a megtermelt bevételekbe. Emiatt szerintük a megerősödő pénzügyi eredmények nem egyenletesen, hanem elnyújtott ütemben fognak jelentkezni az egyes negyedévekben.

Az Infineon esetében az elemzők figyelme a hagyományosan ciklikus analóg félvezetőpiacról egyre inkább az AI-adatközpontok energiaellátási igényére, a drezdai kapacitásbővítésre és a javuló árazási erőre helyeződik át. A kép ugyanakkor szerintük nem kockázatmentes.

 Az autóipari és ipari szerződések lassabb átárazódása, valamint az autóipari szegmensben látható árnyomás miatt az eredményjavulás inkább csak fokozatosan jelenhet meg.

Források: 

Cengizhan Sen, Infineon: Capacity expansion could drive data centre sales to EUR10bn, Julius Baer Equity Research, 2026. június 30.

Adithya Metuku és Kalpesh Mahadik, European Semiconductors — IFX/STM: From trough to throttle, HSBC Global Investment Research, 2026. június 29.

Alexander Duval, Anant Jakhar és Ayo Odunaiya, Infineon (IFXGn.DE): Key takeaways from HQ visit and CEO meeting, Goldman Sachs Global Investment Research, 2026. május 14.

 

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