A magyarok fizetésének alakulásáról közölt figyelemre méltó összehasonlítást az OECD. A nemzetközi szervezet legfrissebb foglalkoztatási jelentésében azt vizsgálta, hogyan változtak a reálbérek – vagyis a vásárlóerővel korrigált keresetek – 2021 első negyedéve és 2026 első negyedéve között. Az eredmény alapján Magyarország az OECD-tagállamok élmezőnyébe került: csak Törökország előzi meg, a magyar reálbérek öt év alatt mintegy 30 százalékkal emelkedtek.

Kiderült az igazság a magyarok fizetéséről, alig hiszünk a szemünknek: ezt hagyták itt örökségül Orbán Viktorék a Tiszának – most már külföldön is feltűnt / Fotó: M1 / Facebook

A közzétett grafikon szerint a magyar adat jelentősen meghaladja az OECD átlagát, és olyan országokat előz meg, mint Lengyelország, Mexikó vagy Litvánia. Eközben több fejlett gazdaságban – köztük Olaszországban, Csehországban, Svédországban vagy Ausztráliában – még mindig alacsonyabb a reálbérek szintje, mint öt évvel ezelőtt.

A friss OECD-adatokra Orbán Balázs is reagált közösségi oldalán. „Ezt a grafikont csak így itt hagyom. Most posztolta az OECD. A grafikon a nettó bérek változását mutatja be a tagok körében az elmúlt öt évben. Nem magyar statisztika, nem propaganda, és a többi” – írta.

A politikus szerint ugyanakkor a számok önmagukban nem jelentik azt, hogy az emberek elégedettek lennének a keresetekkel:

Amin tűnődöm, hogy az emberek erre jól láthatóan azt mondták, hogy kevés. Amit meg tudok érteni. Persze minden relatív.

Orbán Balázs szerint a valódi kérdés az, hogy a következő öt évben sikerülhet-e ismét hasonló mértékű reálbér-emelkedést elérni. Bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy ezt szerinte nehezítheti az európai gazdaság lassulása, az egymást követő válságok, valamint az általa bizonytalannak nevezett alkotmányos helyzet.

Fotó: Facebook / OECD

A KSH adatai is jelentős béremelkedést mutatnak

A nemzetközi összehasonlítást a hazai statisztikák is alátámasztják . A Központi Statisztikai Hivatal szerint 2026 áprilisában a teljes munkaidőben foglalkoztatottak bruttó átlagkeresete 772 200 forint, míg a nettó átlagkereset 541 200 forint volt.

A bruttó átlagkereset egy év alatt 9 százalékkal, a nettó átlagkereset pedig 11,2 százalékkal emelkedett.

A KSH szerint a nettó bérek gyorsabb növekedésében jelentős szerepet játszott a családi adókedvezmény bővítése, valamint a többgyermekes és a fiatal édesanyákat érintő személyijövedelemadó-kedvezmények kiterjesztése.