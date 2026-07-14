Deviza
EUR/HUF359,32 +0,11% USD/HUF315,46 +0,03% GBP/HUF421,41 +0,08% CHF/HUF387,6 +0,12% PLN/HUF82,92 +0,07% RON/HUF68,69 +0,14% CZK/HUF14,79 +0,01% EUR/HUF359,32 +0,11% USD/HUF315,46 +0,03% GBP/HUF421,41 +0,08% CHF/HUF387,6 +0,12% PLN/HUF82,92 +0,07% RON/HUF68,69 +0,14% CZK/HUF14,79 +0,01%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
gyár
Mercedes
Kecskemét

Odavannak a németek Magyarországért, de az álomnak hamar vége lehet, ha nőnek a fizetések – kiderült, mit tudunk, amit a többiek nem

Minden készen áll a Mercedes-Benz új kecskeméti gyáregységének átadására. A német szakértők szerint a gyártókat ma már nem csupán az olcsó munkaerő, hanem a magyarországi beruházási környezet is Magyarországra vonzza.
VG
2026.07.14., 07:34

Átadták hétfőn Kecskeméten a Mercedes-Benz több mint egymilliárd eurós beruházással kibővített gyárát, amely ezzel a vállalat legfontosabb európai termelési központjává vált. 

Odavannak a németek Magyarországért, de az álomnak hamar vége lehet, ha nőnek a fizetések – kiderült, mit tudunk, amit a többiek nem
Odavannak a németek Magyarországért, de az álomnak hamar vége lehet, ha nőnek a fizetések – kiderült, mit tudunk, amit a többiek nem  Fotó: Vémi Zoltán/Világgazdaság

A Mercedes célja, hogy az európai alacsony bérköltségű országokban zajló termelés arányát 15 százalékról 30 százalékra növelje. Ezzel párhuzamosan Németországban csökken a vállalat gyártási kapacitása, mivel a cég szerint a németországi termelési költségek – különösen a munkaerő ára – már nem versenyképesek nemzetközi összevetésben.

Kapcsolódó

Harald Wilhelm pénzügyi igazgató korábbi közlése szerint Magyarországon a gyártási költségek mintegy 70 százalékkal alacsonyabbak, mint Németországban

Helena Wisbert autóipari szakértő szerint ez reális becslés, mivel a német autóiparban jelenleg a világ legmagasabb termelési költségeivel kell számolni.

Nem csak az olcsó munkaerő vonzza a gyártókat

A szakértők szerint ugyanakkor Magyarország sikere nem kizárólag az alacsony béreknek köszönhető.

A német cég nemcsak az alacsony munkaerőköltségek csábítják. 

A Stern cikke szerint Magyarország sokat tesz azért, hogy vonzó legyen a beszállítók és a gyártók számára. 

Magyarország évek óta különféle ösztönző programokat kínál: 

  • támogatást nyújt a beruházásokhoz, 
  • segíti az engedélyezési folyamatokat, 
  • valamint az ipari infrastruktúra kiépítését is.

Emellett Magyarország központi európai elhelyezkedése logisztikai szempontból is jelentős előnyt jelent. 

Ez nemcsak a német autógyártóknak fontos, hanem a világ vezető elektromosjármű- és akkumulátorgyártói számára is.

Teljes autóipari ökoszisztéma épült ki

A német gyártókat számos beszállító is követte Magyarországra. A Bosch például elektromos autókhoz gyárt alkatrészeket, emellett Budapesten működteti legnagyobb európai fejlesztőközpontját. A ZF Friedrichshafen hajtásláncokat és elektromos tengelyeket gyárt, míg a Continentalból kivált Aumovio szintén jelentős fejlesztési központot tart fenn a fővárosban.

A szakértők szerint a beszállítók jellemzően követik az autógyártókat az új termelési helyszínekre, így a gyárak körül idővel teljes ipari ökoszisztéma alakul ki.

A Német Autóipari Szövetség adatai alapján tavaly több mint 300 ezer személyautó készült Magyarországon német gyártók üzemeiben. Ennél nagyobb volumenben csak Csehországban, Spanyolországban és Szlovákiában gyártottak.

A Mercedes kecskeméti bővítése, a BMW debreceni gyárának felfutása, valamint az Audi győri termelése miatt azonban Magyarország várhatóan tovább erősíti pozícióját Európa egyik legfontosabb autóipari központjaként. 

A szakértők ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy 

hosszabb távon a magyar bérek emelkedése mérsékelheti az ország jelenlegi költségelőnyét,

bár szerintük még hosszú idő szükséges ahhoz, hogy a németországi szintet megközelítsék.

Történelmi pillanat: átadták Európa legnagyobb Mercedes-gyárát Magyarországon, Németországból nézni se bírják

Hivatalosan is megnyitották a Mercedes-Benz kecskeméti gyárának új üzemegységét, amelyben elindult a vállalat első tisztán elektromos alapmodelljének, az új elektromos C-osztálynak a sorozatgyártása. Az üzem átadásán Magyar Péter arról beszélt, hogy a kormány hosszú távon kiszámítható gazdasági környezetet kíván biztosítani a Magyarországon beruházó vállalatoknak, ugyanakkor

  • elvárja a szabályok betartását,
  • a magyar munkavállalók megbecsülését
  • és a hazai beszállítók erősebb bevonását.

A nyitóünnepségen Christian Dickert, a kecskeméti Mercedes-Benz Gyár ügyvezető igazgatója, gyárigazgatója a kecskeméti dolgozók teljesítményét méltatta, és úgy fogalmazott: a gyár szilárd alapot jelent a vállalat jövőbeli növekedéséhez. Beszédében felidézte, hogy alig száz napja tölti be jelenlegi pozícióját, ez idő alatt azonban már meggyőződhetett arról, milyen munkát végez a kecskeméti csapat. „Amit ez a csapat véghez vitt, az valóban figyelemre méltó. Munkatársaink óriási rugalmassággal, teljes elkötelezettséggel és kivételes csapatszellemben dolgoztak” – mondta.

Mercedes gyár Kecskemét
Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Ola Källenius, a Mercedes-Benz vezérigazgatója, aki a vállalat globális stratégiájáról és a kecskeméti beruházás jelentőségéről beszélt a megnyitó ünnepségen. Szerinte különleges alkalom, hogy Magyar Péter miniszterelnök személyesen vett részt az eseményen. A Mercedes-Benz vezérigazgatója megjegyezte, ritkán adódik olyan helyzet, hogy egy kormányfő vezesse az új C-osztályt, majd hozzátette: a miniszterelnök kiváló sofőrnek bizonyult. Beszédében hangsúlyozta, hogy a vállalat számára az ügyfélközpontúság, az innováció és a versenyképesség a három legfontosabb érték, amelyek szerinte a kecskeméti gyár működésében is egyaránt megjelennek. A vezérigazgató úgy fogalmazott: „a jövőt a legjobban úgy lehet megjósolni, ha megalkotjuk." Hozzátette, a kecskeméti csapat nap mint nap ezt bizonyítja munkájával, a piaci versenyre pedig nem fenyegetésként, hanem ösztönző erőként tekintenek.

6 perc
gyár

Odavannak a németek Magyarországért, de az álomnak hamar vége lehet, ha nőnek a fizetések – kiderült, mit tudunk, amit a többiek nem

A szakértők szerint a gyártókat ma már nem csupán az olcsó munkaerő, hanem a magyarországi beruházási környezet is Magyarországra vonzza.
2 perc
Alijev

Telepumpálná Azerbajdzsán az Európai Uniót gázzal, de nem tetszik neki, amit itt lát – gyorsan elrohantak von der Leyenhez panaszkodni, pénz kell nekik

Még több azeri gáz érkezhet.
8 perc
vállalat

Gyásznapra virradt Németország: Magyarország ma hivatalosan is elveszi tőle a legféltettebb kincsét, Magyar Péter jelenti be – ideköltözik a komplett autóipar

A Mercedes-Benz több mint egymilliárd euróból kibővített kecskeméti gyárában már az elektromos C-osztály is készül majd.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu