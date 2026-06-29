Soha nem látott felvásárlási hullám: dollárszázmilliárdokért kelnek el az áramszolgáltatók, hogy táplálják az AI-központokat

Az év első öt hónapjában minden korábbi rekordot megdöntött az áramszolgáltatókat és energetikai vállalatokat érintő felvásárlások értéke az amerikai energiaszektor, miközben az adatközpontokba irányuló beruházások is soha nem látott szintre emelkedtek. Az ok egyszerű: az AI-rendszerek működtetéséhez óriási mennyiségű villamos energiára van szükség, ennek kiszolgálásához pedig új erőművekre, nagyobb hálózatokra és jelentős tőkére van szükség. A folyamat ugyanakkor már most komoly vitákat váltott ki, mert egyre többen attól tartanak, hogy a végén a lakosság fizeti meg az AI-forradalom árát.

Soha nem látott felvásárlási hullám amerikai energiaszektorban: dollárszázmilliárdokért kelnek el az áramszolgáltatók, hogy táplálják az AI-központokat / Fotó: Shutterstock AI (illusztráció)

Szétszedik az amerikai energiaszektort

A Deloitte adatai szerint az amerikai energia- és közműszektorban az idei év első öt hónapjában már 203,6 milliárd dollárnyi (mintegy 70 ezer milliárd forint) felvásárlási és összeolvadási ügyletet jelentettek be. Ez több mint 40 százalékkal haladja meg a tavalyi teljes év 141,7 milliárd dolláros (közel 49 ezer milliárd forintos) értékét – írja a Financial Times.

Önmagában az is jelzi a piac átalakulását, hogy

tavaly egész évben 157 ügylet született, idén pedig már május végéig 77 tranzakciót jelentettek be,

miközben azok átlagos mérete jelentősen nőtt. A befektetők már nem kisebb regionális szolgáltatókat keresnek, hanem olyan vállalatokat, amelyek képesek kiszolgálni az adatközpontok robbanásszerű energiaigényét.

A legnagyobb ügyletet a NextEra Energy tervezett, 112 milliárd dollár (közel 39 ezer milliárd forint) vállalatértékű Dominion-felvásárlása jelenti,

tervezett, 112 milliárd dollár (közel 39 ezer milliárd forint) vállalatértékű Dominion-felvásárlása jelenti, de a BlackRock Global Infrastructure Partners

és az EQT által közösen megvásárolt AES Corp is 33 milliárd dolláros (mintegy 11 400 milliárd forintos) tranzakcióval került a figyelem középpontjába.

A felvásárlási hullám mögött elsősorban az adatközpontok rohamos terjedése áll. A mesterséges intelligencia működtetéséhez egyre nagyobb számítási kapacitás szükséges, ami rengeteg szervert, hűtőrendszert és villamos energiát igényel.

Nem véletlen, hogy az adatközpontokba irányuló beruházások értéke az idei első öt hónapban 151,5 milliárd dollárra (több mint 52 ezer milliárd forintra) ugrott, ami több mint kétszerese az egy évvel korábbi 68,7 milliárd dollárnak (közel 24 ezer milliárd forint).

Tavaly egész évben 321 milliárd dollárnyi (mintegy 111 ezer milliárd forintnyi) adatközpont-fejlesztést jelentettek be az Egyesült Államokban.

A szakértők szerint ráadásul az AI csak az egyik tényező. Az elektromos autók terjedése, az ipar villamosítása, az új gyárak építése és a gazdaság növekvő villamosenergia-igénye önmagában is jelentősen növeli a keresletet, amelyre az adatközpontok további terhelést raknak.