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tőzsde
áruházlánc
Pepco

Gáláns ajánlatára lett kapós a magyarok egyik kedvenc boltlánca

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Különleges részvényvisszavásárlási programot hirdetett meg az áruházlánc. A Pepco-részvények kedd délelőtti száguldását a jól sikerült negyedéves gyorsjelentés is támogatta.
Murányi Ernő
2026.07.14, 11:33

A keddi tőzsdenyitást követően a Pepco részvényárfolyama Varsóban 4,6 százalékkal lőtt ki, egészen a 40,95 zlotys 12 havi csúcsáig, miután a hazánkban is rendkívül aktív, páneurópai diszkont áruházlánc különleges részvényvisszavásárlási programot indított , amelynek keretében a Varsói Értéktőzsdén arányos nyilvános vételi ajánlat útján legfeljebb 400 millió euró (144 milliárd forint) értékben vásárolnak vissza részvényeket, 41,76 zloty/részvény áron - írja az Investing.com.

Non-food discounter Pepco
Pepco: gáláns ajánlatara lett kapós a magyarok kedvenc boltlánca  / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Jól sikerült a Pepco gyorsjelentése is

A visszavásárlást alig néhány nappal azt követően jelentették be, hogy a vállalat közzétette a 2026-os pénzügyi éve harmadik negyedéről készült gyorsjelentését, amelyben körülbelül 1,09 milliárd eurós bevételről számoltak be, ami a devizakurzusok változását kiszűrve 8,5 százalékos növekedést jelent. 

További remek hír, hogy a cégcsoport egész éves bruttó árréscélját a menedzsment 51 százalékra emelte a korábbi, 49,4 százalék feletti előrejelzéshez képest, illetve a korrigált EBITDA növekedését is 15 százalék környékére lőtte be az idei évre.

A vállalat kiemelte: a közölt adatokat a nemrég még a csoporthoz tartozó Dealz nélkül kell tekinteni, mivel a lengyelországi Dealz üzletág eladásával a vállalat befejezte a kivonulást a gyorsan forgó fogyasztási cikkek (FMCG) kiskereskedelméből. Ami maradt, az a Pepco márka és a központi funkciók teljesítménye.

Máris konzervatív lett a javított célszám is

Willem Eelman pénzügyi igazgató ráadásul a Pepco májusi és júniusi erős kereskedelmi teljesítményre tekintettel máris konzervatívnak minősítette az 51 százalékos bruttó árréscélt. Emellett, miután – a lengyel versenyhatósági jóváhagyás megszerzését követően – hétfőn lezárták a korábban a csoporthoz tartozó Dealz áruházlánc eladását, még tovább racionalizálják a csoport portfólióját és javítanak a tőkemegtérülési mutatón is.

A Pepco Group részvényeit a Citi Research elemzői továbbra is vételre ajánlják 40 zlotys célárral, míg a Trigon DM tartásról vételre emelte ajánlását. Az elemzők kedvező reakciója pedig további muníciót adott az  árfolyam mai növekedéséhez. 

A varsói tőzsde, melynek vezető indexe, a WIG az elmúlt 12 hónapban több mint 46 százalékkal emelkedett, kedvező terep a Pepco-részvények számára. 

Visszatérve a keddi ralihoz, egyértelműen a Pepco javára szól, hogy úgy lőtt ki az árfolyam, hogy hétfőn az amerikai részvénypiacok gyengén teljesítettek, azaz a Pepco teljesítményét teljes mértékben vállalatspecifikus katalizátorok hajtották, és nem a globális kockázatvállalási impulzus.

Az LSEG elemzői konszenzusa is vételre ajánlja a Pepco Group részvényeit, a mediáncélár pedig kereken 40 euró. 

A papírok árfolyama amúgy az elmúlt 12 hónapban 21 euróról 41 euróra drágultak, tehát csaknem dupláztak. 

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