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Rendkívüli: brutális üzemanyagár-emelést jelentettek be Magyarországon, rögtön életbe lép – szerdától drágábban lehet tankolni a védett árnál

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Bekövetkezett a legrosszabb forgatókönyv. Akkora üzemanyagdrágulás jön holnaptól, amire nagyon hosszú ideje nem volt példa Magyarországon. Nagy kérdés, mit lép a Tisza-kormány, mert ezzel az áremeléssel a frissen kivezetett védett árak fölé mehet a benzin és a dízel ára.
Hecker Flórián
2026.07.14, 12:01
Frissítve: 2026.07.14, 12:29

Rendkívüli mértékű üzemanyagár-változást jelentettek be néhány perccel ezelőtt Magyarországon. A döntés lényegében azonnal életbe is lép, szerdától már az új benzin- és dízelárral találkozhatnak a járműtulajdonosok a töltőállomásokon.

üzemanyag, mol, benzinkúz
Rendkívüli: brutális üzemanyagár-emelést jelentettek be Magyarországon, rögtön életbe lép / Fotó: Magda Wygralak / Shutterstock

A döntés nem váratlan, valójában már napok óta esedékes volt. Csakhogy a nagykereskedők eddig nem léptek, hanem változatlanul hagyták az üzemanyagárakat.

Ennek lehetett örülni, hiszen közben a piaci folyamatok egészen más pályán mozogtak, abszolút a drágítás felé mutatva. Most azonban végeszakadt a békeidőnak Magyarországon is, az iráni helyzet eszkalálódása megérkezett és a határozat értelmében holnaptól nagyarányú üzemanyagár-emelés következik be.

Mindez azért is okozhat fejtörést a Tisza-kormánynak, mert amennyiben a kiskereskedők, tehát a benzinkutasok egy az egyben átültetik a saját árazásukba a drágulás volumenét, akkor a benzin és a gázolaj átlagos ára fölötte lesz a csak néhány hete kivezetett védett áraknak, amit még az Orbán-kormány hagyott örükül Magyar Péteréknek.

Rendkívüli: brutális üzemanyagár-emelést jelentettek be Magyarországon, rögtön életbe lép

Lássuk, pontosan mekkora drágulással kell számolnia a magyaroknak szerdától. A Holtankoljak.hu friss közlése szerint jelentősen emelkedik az üzemanyagok nagykereskedelmi ára:

  • a 95-ös benzin bruttó 14 forinttal,
  • a gázolaj pedig bruttó 7 forinttal drágul.

Az üzemanyagár-figyelő blog magyarázata szerint a mostani áremelés hátterében elsősorban a nemzetközi olajpiacon tapasztalható drágulás, valamint a Közel-Keleten kialakult geopolitikai feszültségek állnak, amelyek az elmúlt napokban felfelé hajtották a kőolaj árát.

Ez persze tény – a Brent jegyzése éppen 86 dollár fölött tanyázik, miközben a múlt hetet 75 dollárnál zárta, ráadásul a forint is gyengült a dollárral szemben –, de a fogyasztókat nem vigasztalja. Pláne, ha a mai (2026.07.14-én) országos átlagárakra ránéz. Ezek a következők:

  • 95-ös benzin – 587 Ft/liter,
  • gázolaj – 608 Ft/liter.

Ebből ugyanis az következik, hogy ha a benzin 14 forinttal drágul, akkor 600 förint fölé emelkedik a literenkénti ár szerdától, ami érzékelhetően fölötte van a június legvégén kiiktatott védett árnak.

Ugyanez a helyzet a gázolajnál is. Az itt kilátásba helyezett, plusz 7 forintos drágulás el fogja érni a 615 forintos szintet, amiben a Fidesz-kormány éppen meghatározta a dízelnél a védett árat.

Másik oldalról viszont a Mol örülhet, hiszen a dráguló olaj hajtja a részvényeit is. Erről részletesebben itt írtunk.

A teljes képhez hozzátartozik és fontos is jelezni, hogy a nagykereskedelmi ár változása nem azonos a kutakon alkalmazott kiskereskedelmi árváltozással, de tény, hogy jellemzően élekövetik egymást.

A Holtankoljak.hu által közölt átlagárak az aktuális országos átlagárak, amelyek a kutak saját árazási döntései miatt a nagykereskedelmi változástól eltérően is alakulhatnak.

Jelen helyzetben azonban az a legvalószínűbb forgatókönyv, hogy holnaptól Magyarországon a védett árnál drágábban lehet majd tankolni.

A bejelentés fényében nagy kérdés, hogyan reagát a Tisza-kormány az üzemanyagpiaci fejleményekre, különösen azért is, mert a magyar benzin és dízel ára már eddig is fölötte volt a régiós középmértéknek.

Ráadásul a nagykereskedelmi döntéseknek távolról sincs vége a hétre, szerdán, csütörtökön és pénteken is esedékes további ármódosítás.

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