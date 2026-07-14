Rendkívüli: brutális üzemanyagár-emelést jelentettek be Magyarországon, rögtön életbe lép – szerdától drágábban lehet tankolni a védett árnál

Rendkívüli mértékű üzemanyagár-változást jelentettek be néhány perccel ezelőtt Magyarországon. A döntés lényegében azonnal életbe is lép, szerdától már az új benzin- és dízelárral találkozhatnak a járműtulajdonosok a töltőállomásokon.

Rendkívüli: brutális üzemanyagár-emelést jelentettek be Magyarországon, rögtön életbe lép / Fotó: Magda Wygralak / Shutterstock

A döntés nem váratlan, valójában már napok óta esedékes volt. Csakhogy a nagykereskedők eddig nem léptek, hanem változatlanul hagyták az üzemanyagárakat.

Ennek lehetett örülni, hiszen közben a piaci folyamatok egészen más pályán mozogtak, abszolút a drágítás felé mutatva. Most azonban végeszakadt a békeidőnak Magyarországon is, az iráni helyzet eszkalálódása megérkezett és a határozat értelmében holnaptól nagyarányú üzemanyagár-emelés következik be.

Mindez azért is okozhat fejtörést a Tisza-kormánynak, mert amennyiben a kiskereskedők, tehát a benzinkutasok egy az egyben átültetik a saját árazásukba a drágulás volumenét, akkor a benzin és a gázolaj átlagos ára fölötte lesz a csak néhány hete kivezetett védett áraknak, amit még az Orbán-kormány hagyott örükül Magyar Péteréknek.

Rendkívüli: brutális üzemanyagár-emelést jelentettek be Magyarországon, rögtön életbe lép

Lássuk, pontosan mekkora drágulással kell számolnia a magyaroknak szerdától. A Holtankoljak.hu friss közlése szerint jelentősen emelkedik az üzemanyagok nagykereskedelmi ára:

a 95-ös benzin bruttó 14 forinttal,

a gázolaj pedig bruttó 7 forinttal drágul.

Az üzemanyagár-figyelő blog magyarázata szerint a mostani áremelés hátterében elsősorban a nemzetközi olajpiacon tapasztalható drágulás, valamint a Közel-Keleten kialakult geopolitikai feszültségek állnak, amelyek az elmúlt napokban felfelé hajtották a kőolaj árát.

Ez persze tény – a Brent jegyzése éppen 86 dollár fölött tanyázik, miközben a múlt hetet 75 dollárnál zárta, ráadásul a forint is gyengült a dollárral szemben –, de a fogyasztókat nem vigasztalja. Pláne, ha a mai (2026.07.14-én) országos átlagárakra ránéz. Ezek a következők:

95-ös benzin – 587 Ft/liter,

gázolaj – 608 Ft/liter.

Ebből ugyanis az következik, hogy ha a benzin 14 forinttal drágul, akkor 600 förint fölé emelkedik a literenkénti ár szerdától, ami érzékelhetően fölötte van a június legvégén kiiktatott védett árnak.