Beindult a láncreakció a pesti tőzsdén: dráguló olaj hajtja a Mol-részvény rakétáját – a forintnak nincs jó napja, az euró és a dollár is egyre drágább

A régiós fizetőeszközök közül a cseh korona 0,3 százalékkal drágult, a lengyel zlotyval viszont továbbra is döntetlenre áll a hazai pénz.

A forint az újabb kedvezőtlen közel-keleti fejleményekre és olajáremelkedésre reagált gyengüléssel az Erste elemzői szerint. Hazánkban is elsősorban az iráni háború fejleményeire figyelnek a piaci szereplők. Magyar idő szerint délután fél háromkor érkezik a hét legfontosabb makrogazdasági adata, az amerikai inflációs és maginflációs index. Ezzel együtt a fókusz a Hormuzi-szorosra is vetül: a csapások közepette újabb tárgyalások is zajlanak az amerikai és az iráni fél között.

Az európai tőzsdék pirsba borultak kedden, a nyugati részvényindexek közül a londoni FTSE 100 fél százalékkal, a frankfurti DAX 0,6 százalékkal, a párizsi CAC 40 pedig 0,8 százalékkal fordult le.

A pesti tőzsdén csapongó a kereskedés, a BUX index a reggeli rajtot kővetően elért fél százalékos erősödését kétszer is feladta a délelőtt során, a nap második felére azonban harmadszorra is sikerült ilyen mértékű előnyt kovácsolnia. A vezető magyar részvénykosár 141 900 pont környékén jár cikkünk írásakor.

A blue chipek körében vegyes a kép. Az OTP a reggeli drágulást követően mostanra 0,2 százalékkal ereszedik, a Richter nap eleji ralija is 0,8 százalékos pluszra mérséklődött. A Magyar Telekom árfolyama 0,2 százalékkal csúszott vissza, a Mol viszont az olajárak emelkedésétől is fűtve 2,5 százalékkal ralizik.