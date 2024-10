Kamatplafon: még olcsóbbak lehetnek a lakáshitelek – egymás kezét figyelhetik a bankok

Az első kettő és a most bevezetni kívánt önkéntes kamatplafon között viszont lényegi különbség fedezhető fel, mégpedig az, hogy tavaly szeptemberben és idén januárban a jobb piaci kamatok még a meghatározott plafon környékén mozogtak, most viszont ez egyáltalán nincs így. A forintlakáshitelek kamatainál irányadónak tekinthető Budapesti Kamatswap Ügyletek (BIRS) pénzügyi referenciamutató például 6,22 százalékon állt szerdán, ami jóval felette van a hitelek kamatainál elvárt, legfeljebb 5 százalékos értéknek, és az MNB statisztikáiban szereplő átlagos lakáshitelkamat is jóval 6 százalék felett járt augusztusban.

Ezzel együtt gyakorlatilag biztosra vehető, hogy – bár az újabb kamatplafon bevezetésének időpontja még nem ismert – a bankok a közeljövőben csökkentik majd a piaci feltételű forintlakáshiteleik kamatait.

Ezek szintje egyébként jelenleg évi 6 és 7 százalék között mozog, 6,5 és 8 százalék közötti THM-értékek mellett.

(Ezek az értékek persze a sztenderd konstrukciókra értendők, a kiemelt ügyfelek már most is kaphatnak 6 százalék környéki, vagy akár az alatti éves kamattal is lakáshitelt.) Az eddigi tapasztalatok alapján valószínűsíthető az is, hogy – az erős piaci verseny miatt – egymást is árgus szemekkel nézik a bankok: vagyis ha egy, a piacon jelentősebbnek számító szereplő lép, rövid időn belül más szolgáltatók is követik majd. A tervezett intézkedés nyomán persze az is elképzelhető, hogy a lakáshitel felvételében gondolkodó háztartások egy része – a kamatok további csökkenésére spekulálva – kivár majd: ám ez a réteg vélhetően nem lesz túl széles, hiszen a kivárás ellen is elég nyomós érvek szólnak a piacon.