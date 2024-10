Nyakig ülünk a hitelekben: már augusztus végéig felvettek annyi személyi kölcsönt a magyarok, mint tavaly egész évben

Részben a nagy kereslet miatt a verseny is egyre erősebb a személyi kölcsönök piacán: a BiztosDöntés a napokban közölt elemzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy többéves szünet után újra megjelent az első, egy számjegyű kamattal elérhető konstrukció a piacon: a Cofidis minősített fogyasztóbarát konstrukciójánál 9,9 százalék az éves kamat, ha az ügyfél legalább 3 millió forintos összeget igényel, ötéves futamidővel, és legalább 450 ezer forintos havi jövedelmet tud igazolni. A legkedvezőbb kamatok pedig – amelyeket kellően nagy hitelösszeggel és igazolt jövedelemmel lehet elérni – több szereplőnél is 10 és 11 százalék között mozognak már, így számítani lehet arra, hogy a Cofidis példáját más szolgáltatók is követik.