Szigorú feltételek vonatkoznak az érkező kamatplafonra

Létezik a feltételeknek megfelelő ingatlan?

A kamatplafonhoz meghatározott energiahatékonysági szintet többnyire az új lakások, illetve a nagyobb modern használt ingatlanok érhetik el. Az 1,2 millió forint per négyzetméteres korlát pedig ebben a szegmensben igencsak szigorúnak tűnik.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint 2024 harmadik negyedévében Budapesten az új lakások átlagos négyzetméterára 1 480 000 forint volt, de az országos átlag is 1 210 000 forint, ami szintén magasabb a kamatplafonnál meghatározott limitnél. A használt lakások ára ennél valamivel alacsonyabb, ám a modern, korszerű, energiahatékony használt házak érdemben nem sokkal olcsóbbak az új lakásoknál. Természetesen a piacon találhatók az átlagnál olcsóbb és drágább ingatlanok is, vagyis lehet megfelelő új építésű, használt ingatlant is találni. De az biztos, hogy az adatok alapján ezek száma nem lesz jelentős.