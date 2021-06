Dobják a pénzpiaci alapokat és inkább a rizikós eszközök vannak porondon

A javuló járványügyi helyzet miatt kisebb mértékben, de továbbra is a rizikósabb eszközök bizonyultak népszerűnek a kontinens alapkezelőinél a múlt hónapban.

Az európai befektetési alapoknál nem érvényesült az eredetileg a tőzsdékre vonatkozó híres mondás, a „sell in may and go away”, a megtakarítók ugyanis eladás helyett tovább növelték kitettségüket a rizikósabb eszközökből. A Refinitiv Lipper friss adatai szerint

a múlt hónapban 32,6 milliárd euró friss forrást helyeztek el befektetési alapokban.

Ez ugyan kevesebb mint fele az áprilisi 86,6 milliárdos mennyiségnek, a termékkereslet azonban továbbra is kockázatvállalási hajlandóságról árulkodik.

A részvényalapokba ezúttal jóval kevesebb megtakarítást helyeztek el, az előző havi 35,6 milliárd euróval szemben 9,8 milliárdot kötöttek itt le.

Ebből 6,3 milliárd a globális részvénykitettséget adó portfóliókban talált helyet, s ezzel ismét a legforgalmasabb altípusnak bizonyult mind közül. Az áprilisban még legnépszerűbbnek bizonyuló tőzsdei eszközöket ezúttal a kötvény- és a vegyes alapok értékesítése is megelőzte. Tizenötmilliárd euró feletti volumennel az utóbbi kategória bizonyult a legkedveltebbnek, a vásárlások összege ráadásul alig félmilliárd euróval maradt csak el az áprilisitól.

A kötvényalapokba ezúttal közel 13 milliárd eurót fektettek az előző havi 22,5 milliárdos mennyiség után.

Egyedül a magas likviditást és biztonságot, ám cserébe alacsony hozamokat kínáló pénzpiaci alapokon adtak túl nagyobb mértékben, ezekből 5,8 milliárd euró tőke távozott, ami nem is meglepetés az európai oltási folyamat előrehaladásával és a pandémia megfékezésével normalizálódó piaci környezetben.

A fontban és a dollárban jegyzett pénzpiaci termékek ugyan még 2,8, illetve 2,1 milliárd eurós többlettel zárták a periódust, az eurós pénzpiaci termékekből csaknem 10,5 milliárdnyit váltottak vissza. A jóval kisebb befektetést kezelő alternatív és egyéb típusú eszközökből 300-300 millió euró távozott.

A legtöbb pénzt ezúttal is amerikai alapkezelőkön keresztül fektették be az európaiak, a BlackRock 13 milliárd eurós értékesítési volumennel magasan kiemelkedett a mezőnyből.

A szolgáltatók versenyében második helyre befutó, ugyancsak tengerentúli Fidelity 2,3 milliárd eurónyi megtakarítást csatornázott be, százmillióval többet, mint a képzeletbeli dobogó harmadik helyére fellépő Union Investment.

Az áprilisban még második Amundi ezúttal a top 10-be sem került be.

Az 1,76 ezermilliárd eurós vagyonnal a kontinens egyik legnagyobb alapkezelőjének számító francia társaság a tőzsdén kereskedett alapok (ETF) piaci tortájából hasítana ki nagyobb szeletet a Société Générale csoporthoz tartozó Lyxor felvásárlásával. Az áprilisban bejelentett 825 millió eurós akvizícióval a második legnagyobb ETF-szolgáltató jönne létre a kontinensen, erősebb konkurenciát támasztva az ezt a szegmenst is uraló BlackRocknak. A tőzsdén kereskedett alapok piaca Európában is dinamikusan növekszik, a Lyxor adatai szerint idén a 2019-es csúcsot is megdöntheti a szektorba beáramló friss tőkemennyiség. A pandémiát megelőző évben 102,6 milliárd euróért vásároltak ETF-eket az európai befektetők, idén viszont már június közepén 80 milliárdot mutat az egyenleg.