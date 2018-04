Hány a gyerek? – fizet a biztosító

A szülők 73 százaléka szerint nagyon fontos, hogy gyermekük továbbtanuljon, de csak 19 százalékuk gyűjt a gyermek jövőjének biztosítására az NN Biztosító felmérése szerint.

Az NN Biztosító felmérése szerint a szülők 73 százaléka szerint nagyon fontos, hogy gyermekük továbbtanuljon és diplomát szerezzen, ám ennél is magasabb értéket – 81 százalékot – ért el az a vélemény, amely szerint nagyon fontos, hogy a gyermek minél hamarabb önállóvá váljon és saját lábára álljon. Abban viszont komoly kontrasztot tapasztalt a biztosító, hogy az ügyfeleknek mindössze 19 százaléka gyűjt jelenleg gyermek jövőjének biztosítására.

A megtakarítással bírók fele nyilatkozott úgy, hogy gyermekei jövőjére is felhasználható félretett összeggel rendelkezik – ezen belül ugyanakkor 25 százalékos súlyt a babakötvény, 12-12 százalékot a biztosítás és a lakástakarékpénztári megtakarítás.

A gyermekek jövőjére félretett összeg tizede készpénzes támogatás formájában áll rendelkezésre, míg 7 százalékos az ingatlan-befektetés értéke. Az ügyfelek saját bevallása szerint a gyermekek különóráira havonta 9800 forintot, sportprogramok költségeire 8300 forintot áldoznak – mondta el Sztanó Imre vezérigazgató.

Az NN új Életkapu unit-linked életbiztosítási programja a gyermekek számára specializált szolgáltatásokkal rendelkező termék. A biztosítás baleseti csomagja a gyermekek esetében gyakori törés-térítés mellett már a kisebbfokú (akár 1 százalékos) égési sérülésre is térítést fizet. A kórházi napi térítés is már az első naptól térít, aminek indoka Sztanó Imre szerint az, hogy a gyerekek – szerencsére – sokkal hamarabb regenerálódnak. Az általános biztosításokból kizárt a versenysport, ám ez a termék korlátozást nem tartalmaz, köszönhetően annak, hogy a gyerekek versenysportja diáksport – az extrém sport természetesen ebből a körből is kizárt.

Új elem az ifjú korban gyakran előforduló betegségekre szóló térítés.

Tüdőgyulladás, bárányhimlő, skarlát, dobhártya metszéssel járó fülgyulladás, vagy hányással, hasmenéssel járó kórházba kerülés esetén 20 ezer forintos fix térítést fizet a biztosító.

Sztanó Imre tájékoztatása szerint 2017-ben 38 ezer bárányhimlőt diagnosztizáltak Magyarországon. A térítés a kieső bevételeket pótolhatja – a felmérések szerint az összes táppénz negyede gyermekgondozáshoz kapcsolódott.

Kiegészítő elemként telefonos orvosi ügyeletet, második szakvéleményt, esetleges külföldi gyógykezelést és – piaci újdonságként – a gyógytorna megszervezését is vállalja a biztosító asszisztencia szolgáltatása.

A biztonságot erősítő elem az is, hogy a szerződő (szülő) halála vagy legalább 40 százalékos egészségkárosodás esetén a biztosító átvállalja a biztosítás díját.

Sztanó Imre szerint dolgoznak a termék tisztán kockázati megoldásán is, amit az indokol, hogy az NN Biztosító piaci részesedésén messze felülreprezentált a kockázati biztosítások terén.

Az NN összpiaci részesedése a 2016-os 18 százalékról 19,9 százalékra emelkedett tavaly a biztosító számításai szerint, ezen belül a rendszeres díjas életbiztosítások terén 22 százalékos részesedéssel bírnak.

A kockázati életbiztosítási területen egy év alatt 21 százalékról 25 százalékra emelkedett a biztosító piaci súlya. A nyugdíjbiztosítások terén az NN piaci részesedése 14,3 százalékos.