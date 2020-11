A spórolás felé fordította a magyar háztartásokat a koronavírus

A koronavírus-járvány komoly, elhúzódó félelmet kelt a hazai háztartások körében, egyre többen aggódnak állásuk elvesztése miatt, és tartanak az év végi nagyobb kiadásoktól – mutat rá a BÁV Zálog országos, közel 100 fiók bevonásával november közepén készített felmérése. A járvány második hulláma egyre inkább takarékoskodásra szorítja és tudatos pénzügyi gondolkodásra készteti az embereket. A válaszadók többsége az év végi ünnepekre 25 és 50 ezer forint közötti összeget kíván költeni, de vannak, akiknek napi kiadásaik mellett ennek előteremtése is problémát jelent. Azok körében is megjelenik a tudatosság, akik jelentősebb összeget szánnak karácsonyi ajándékra: többen olyan értéktárgyak vásárlásán gondolkodnak, ami szükség esetén akár hosszútávú befektetésként, pénzügyi nehézségek idején később zálogtárgyként is felhasználható.