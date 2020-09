A CIG-et erősíti a Hungarikum Alkusz

Hosszú távú, kiszámítható tulajdonosi szerepvállalásra készül a CIG-ben a Hungarikum Alkusz csoport, ám a tulajdonlás nem jelentheti azt, hogy ne a megszokott módon verse­nyeztetné a biztosítókat ügyfelei érdekében. A csoportot az elmúlt évek­ben piacvezetővé tevő alkuszi munka színvonala nem változik, sőt, az új fejlesztések révén tovább erősödik – mondta a Világgazdaságnak Keszthelyi Erik, a Hungarikum Alkusz csoport alapító-társtulajdonosa.

Mi a stratégiai célja a Hungarikum Alkusznak a CIG-ben szerzett részesedéssel?

A részesedésszerzésünk a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-ben és annak nem életbiztosítással foglalkozó leányvállalatában a biztosítótársaságok jövőjébe vetett hitünket fejezi ki. A Hungarikum Alkusz mindkét biztosítótársaságra pénzügyi és stratégiai befektetésként tekint. Célunk a hosszú távú, kiszámítható tulajdonosi szerepvállalás, amelynek révén a biztosítók szakmailag és üzletileg is stabil működési környezetben lehetnek a magyar lakosság és a hazai vállalati szféra minden szereplőjének megbízható és hiteles partnerei.

Miként oldható fel az az ellentét, hogy egy alkusz – amelynek szabályozó által előírt feladata, hogy az ügyfélnek több ajánlatot is bemutasson – tulajdonosa is az egyik biztosítónak?

A biztosító és az alkuszcég tevékenysége elkülönül. A Hungarikum Alkusz továbbra is a biztosítók széles palettáját kínálja, ugyanis az alkusznak az ügyfelei érdekeit képviselve meg kell versenyeztetnie a piaci ajánlatokat, hogy a legmegfelelőbb megoldást lehessen kiválasztani. A Hungarikum Alkusznál sem fordulhat elő, hogy egy már megkötött szerződés az évfordulójához közeledve ne legyen megversenyeztetve évente legalább egyszer. Ha a CIG termékpalettáján található az ügyfélnek megfelelő termék (ami nem garantálható minden esetben), természetesen az is az ajánlati listába kerül. A fenti kötelezettségektől elvonatkoztatva megjegyzendő, hogy pusztán egy biztosító termékeivel egyébként sem lehet sikeres egy alkuszcég. Sem a biztosítói partnereink, sem az ügyfelek nem néznék jó szemmel, ha valamely biztosítónak privilégiumokat adnánk. Saját hosszú távú fejlődési lehetőségeinket korlátoznánk, ha így tennénk.

Tervez-e a Hungarikum további akvizíciót, és ha igen, milyen piaci szegmensben?

A cégcsoport középtávú tervei között a tagvállalatok piaci szerepének megerősítése, az ügyfélkiszolgálás magasabb szintre emelése szerepel. A fejlődésnek azonban sohasem lehet gátja a jövőbeli lehetőségeink beszűkítése, folyamatosan keressük a további akvizíciókat a biztosítási és az alkuszi piacon is.

Ezt a gondolkodást mennyiben erősíti a Takarékbank tulajdonosi jelenléte?

A lakossági, a kkv- és a nagyvállalati biztosítási igények szélesebb körű kiszolgálása érdekében vásárolt 25 százalékos tulajdonrészt az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. a Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. tulajdonát képező HunBankbiztosítás Kft.-ben. A Takarékbankkal indult együttműködés újszerű megközelítés a bankbiztosításban. A hazánkra jellemző egy bank, egy biztosítós modell helyett a kezdeményezés több-biztosítós értékesítési modellt valósít meg, lehetővé téve, hogy az ügyfelek 2021. január 1-jétől a biztosítási piac minden szereplőjének termékeiből választhassanak az ország legnagyobb fiókhálózatát működtető Takarékbankban.

Magyarországon eddig azért nem ment – kevés kivételtől eltekintve – a bankbiztosítási modell, mert a banki munkatársak által addig kínált termékkörbe nem igazán illeszthető be a másfajta tudást elváró biztosítási termékpaletta. Miért pont egy többes ügynök cég tudja ezt a problémát meghaladni, amikor ráadásul több biztosító eltérő termékei jelennek meg a kínálatban?

A többes ügynöki, alkuszi gondolkodásmód más: az ügyfelek érdekében eljárva, az ügyfelek egyedi preferenciái alapján kell megtalálnunk a legmegfelelőbb biztosítási ajánlatokat. Ez a megközelítés éppúgy érték a pénzintézeti értékesítés során is.

A bankfióki értékesítők e modell révén olyan versenyképes ajánlatokat, új termékeket kínálhatnak az ügyfeleknek, amelyeket addig lehetetlen volt elérniük. Észszerű, ha egy lakásvásárló a hitele mellé az ingatlan biztosítására is azonnal kap ajánlatokat. A vállalkozások a beruházási ötleteik megvalósításakor vélhetően jobban mérlegelik, ha az új vagyontárgy biztosítási védelmét is megkaphatják egy szolgáltatótól, és olyan kínálatból választhatnak, amelyből egyértelműen látszik, hogy a biztosítók milyen ár mellett, milyen fedezetet kínálnak. Persze fontos személyi feltételei is vannak annak, hogy egy más szervezetben hatékonyan lehessen biztosítást értékesíteni. Ennek egyik kulcstényezője az ottani dolgozók folyamatos képzése – terveink szerint a biztosításközvetítőknek előírt évi minimum 15 órás képzésnél sokkal intenzívebb képzésben részesítjük majd a bankfióki munkatársakat. Már az indulást is alapos szakmai képzés előzi meg. A HunBankbiztosítás Kft. munkatársai az év végéig országosan felkészítik a bankfiókhálózat ügyintézőit a biztosítási termékek értékesítésére. Az együttműködés sikerét segíti, hogy egy egyedi érdekeltségi rendszerben a fiókhálózatban dolgozó értékesítési munkatársak a közvetített biztosítási termékek után meghatározott struktúrában jutalékot kapnak.

A Hungarikum Alkusz nettó árbevétele tavaly csaknem a duplájára, 2,4 milliárdról 4,4 milliárd forintra nőtt. A növekedés piaci átrendeződést is hordoz magában?

A top 100 alkuszi ranglista élmezőnyében külföldi tulajdonú alkuszcégek szerepeltek az elmúlt évtizedekben. Az elmúlt évtizedben kialakított tudatos üzleti stratégiának köszönhetően tíz év után újra egy száz százalékban magyar tulajdonú vállalat áll a lista első helyén. Tisztában vagyok vele, hogy vannak, akik szerint könnyű dolgunk van, hiszen a tulajdonosi háttér okán kikövezett úton járunk. A nagyvállalati biztosítási piacon azonban alkuszként vezető szerepet betölteni hatalmas felelősség! Az elmúlt tíz évben tetemes erőforrást fordítottunk arra, hogy a 21. századi digitális és személyes ügyfélkiszolgáláshoz igazodva valóban érdemi támogatást nyújtsunk ügyfeleinknek. Mára csaknem 200 munkatárssal és 500 pénzügyi tanácsadóval dolgozunk. Nagy előnyünk a rugalmasság: infrastrukturális hátterünknek és a helyi menedzsment azonnali döntési képességének köszönhetően rendkívül gyorsan tudunk reagálni a piaci változásokra. Mire egy multinacionális vállalatnál jóváhagynak egy IT-fejlesztést, addigra elveszítheti a versenyképességét és az aktualitását az új termék vagy szolgáltatás. Nálunk a házon belül felépített szakértői csapat gyakorlatilag azonnal képes igazodni az új piaci trendekhez, szabályozói elvárásokhoz vagy a vírushelyzet okozta kihívásokhoz.

Az elmúlt években azzal tűntek ki, hogy a partnerül választott vállalatok esetében nagymértékben racionalizálták a biztosításokat. Milyen konkrét előnyökkel jár az ügyfeleknek, ha a társaság kezeli a biztosításiszerződés-állományukat?

A Hungarikum Alkusz csoport kötelékében csaknem 200 szakértő munkatárs dolgozik azon nap mint nap, hogy ügyfeleink professzionális színvonalú kiszolgálást kapjanak. Dedikált ügyfélkapcsolati munkatársak, vagyon-, felelősség-, gépjármű- és személybiztosítási referensek segítenek a legmegfelelőbb biztosítási konstrukció összeállításában. Így sokkal átláthatóbbá válnak a különböző biztosítótársaságoknál különböző évfordulókkal kötött biztosítási konstrukciók, kiszűrhetők az esetleges duplikációk, és felszínre kerülhet olyan fontos szolgáltatások hiánya is, amelyek súlyos kockázatot jelenthetnek egy vállalat működésére. Hasonlóan fontos a szerződésekkel kapcsolatos biztosítási események nyomon követése. Ugyanis egy káresemény a nagyvállalatok életében akár mindennapos is lehet, de nem állhat le például egy gyártósor, ha kár keletkezett az épületben. Azonnali kárfelmérésre van szükség, hiszen néhány óra alatt is hatalmas lehet a termeléskiesés. Harmincfős kárrendezői csoportunk tagjai a kár bekövetkezésekor maguk is kimennek a helyszínre, hogy segítsék a kárfelmérést, és felhívják az ügyfelek figyelmét a további kármegelőzési kötelezettségek betartására, hiszen a biztosító a kár keletkezésének pillanatában fennálló állapotra fizet.

Hogyan hatott a vállalat működésére a járvány?

Stabil működésünket a vírus első hulláma alatt is meg tudtuk őrizni. Gyakorlatilag azonnal tudtunk alkalmazkodni a megváltozott élethelyzethez. Ügyfeleink számára a felügyeleti elvárásoknak megfelelve, a biztosítási piacon elsők között vezettük be a vagyonbiztosítások értékesítése mellett az életbiztosítási termékek teljes körű online szerződéskötését. Munkánk eredménye köszönt vissza abban, hogy bekerültünk az Opten által minősített vállalatok 6,8 százaléka közé, amelyek objektív kritériumok alapján megkapták az A+ Kiváló válságállóság tanúsítvány 2020 címet. Folyamataink azóta még inkább csiszolódtak. Felkészülten várjuk az újabb hullámot, amelyben az a fő feladat, hogy a biztosítási események menedzselésével is segítsük ügyfeleinket a gazdaság szempontjából fontos működés fenntartásában.