A Fed kommunikációja az érdeklődés központjában

A hét legjobban várt eseménye minden bizonnyal az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve (Fed) kamatdöntő ülése lesz. A jegybankárok többször hangsúlyozták, hogy még messze van a Fed foglalkoztatási céljának elérése, aminek érdekében hajlandók a cél feletti inflációt is tolerálni. Azt azonban továbbra sem árulták el, hogy milyen időtávon értelmezik a 2 százalékos átlagot, és a fogyasztói árindex mennyivel lépheti át a célt – hangsúlyozza Váradi Beáta, az OTP Elemzési Központ stratégája. A kommunikációból azonban úgy tűnik, az infláció emelkedése önmagában nem kényszeríti majd ki a monetáris politika irányváltását. Ennek ellenére továbbra is árgus szemekkel figyeli a piac a Fed döntéshozóinak minden rezdülését, mivel az amerikai hosszú hozamok emelkedése egyelőre kisebb megtorpanásokkal töretlen, a tízéves hozam már több mint 60 bázisponttal került feljebb az év eleje óta, így mára a Covid-válság kirobbanását megelőző szintre, 1,6 százalék fölé emelkedett. Az amerikai kamatdöntés szerdai bejelentése viszont nem okozhat meglepetést, az irányadó ráta továbbra is a 0,0–0,25 százalékos sávban van. Pénteken a Bank of Japan monetáris tanácsa is ülésezik, de a tavaly elhalasztott nyári olimpia megrendezésére a társadalom közönye mellett készülődő szigetországban sem várható változás. Azaz a meghatározó kamatszint marad mínusz 0,1 százalékon, ahogy a gazdasági élénkítést szolgáló laza monetáris politikában sincs semmi jel a változtatásra.

Bár a hazai makronaptárban ezúttal nem sűrűsödnek a bejegyzések, a januári építőipari termelés és a szálláshelyek forgalmának adatai még szolgálhatnak némi meglepetéssel. Az előbbi részletes ada­tait ma közli a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Tavaly decemberben az építőipari termelés a nyers adatok szerint 0,3 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. Az állami ösztönzőprogramok dacára tavaly az építőipar termelése 9,1 százalékkal zuhant az előző évihez képest, amikor még 20,4 százalékos boomot mutattak ki. Tavaly az épületek építése 5,7, az egyéb építményeké 13,1 százalékkal csökkent. Decemberben az épületek építése 15,1 százalékkal nőtt, az egyéb építményeké 16,5 százalékkal visszaesett. Május óta decemberben először csökkent az építőipar szezonálisan és munkanaphatással kiigazított termelése az előző hónaphoz viszonyítva, mégpedig 3,1 százalékkal. Az építőipari vállalkozások december végi szerződésállománya 7,8 százalékkal magasabb volt a bázisidőszakénál. Az épületek építésére vonatkozó szerződések volumene 60,8 százalékkal nagyobb, az egyéb építményeké 11 százalékkal kisebb volt, mint egy évvel korábban.

Csütörtökön a kereskedelmi szálláshelyek januári forgalmának adatát közli a KSH. Tavaly decemberben a kereskedelmi szálláshelyeken az egy évvel korábbinál 92 százalékkal kevesebb belföldi vendég 89 százalékkal kevesebb vendégéjszakát töltött el, a külföldi vendégek száma 97, a vendégéjszakáké 96 százalékkal csökkent a járványügyi korlátozásokra visszavezethetően. A vendégek száma együttesen 94,7 százalékkal, a vendégéjszakáké 92,7 százalékkal esett vissza. A belföldi vendégéjszakák száma a szezonálisan és a naptárhatással kiigazított adatok alapján az előző hónaphoz mérten is 53 százalékkal csökkent. Az összes vendégéjszaka 70 százaléka a belföldi vendégekhez köthető. A kereskedelmi szálláshelyek folyó áron számolt összes bruttó árbevétele 93 százalékkal volt kevesebb az előző év decemberinél. Tavaly a vendégéjszakák száma 57,7 százalékkal volt kisebb, mint 2019-ben.