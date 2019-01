A pénzek döntő részét napközben utaljuk

Az elmúlt év első kilenc hónapjában már csak a bankközi átutalások összegének kevesebb mint 7 százaléka jutott a címzetthez az éjszakai elszámolásban, ám mivel ezek körében kerülnek elszámolásra a nyugdíjak és egyéb juttatások, az adott napi tranzakciók közel harmadát adja az elszámolási ciklus. Nagyot ugrottak a napindító átutalások, míg a cégek egyre többet utalnak ebédidőben.

Miközben az átutalásos tranz­akciók számában sta­bil, 3-4 százalékos éves növekedést jelez vissza a Magyar Nemzeti Bank (MNB) tulajdonában lévő, a Bankközi Klíring Rendszert (BKR) működtető Giro Zrt. adatsora, addig az átutalások értéke egyre jobban nő. Az MNB honlapján elérhető statisztikák szerint az elmúlt év első kilenc hónapjában a 2016-os 214,1 és a 2017-es 221,3 millió átutaláshoz képest tavaly 230,1 millió tranzakció futott át a rendszeren, és értékük meghaladta a 82,5 ezermilliárd forintot, ami 11,5 százalékos növekedés a 74 ezermilliárdos, 2017-es értékhez képest, amely egyébként az egy évvel korábbi, 68 750 milliárdos forgalomhoz képest 7,6 százalékos emelkedés.

Ennél is komolyabb változás, hogy az átutalások összegét tekintve a napközbeni tíz átutalási ciklusban (munkanapokon 7.30 és 17 óra között) bonyolódik le ma már a magánszemélyek és a cégek egymás közti banki átutalásainak több mint 93 százaléka, s így az éjszakai átutalási ciklusra mindössze a forgalom 6,63 százaléka, 5471 milliárd forint jutott a tavalyi év első három negyedévében. Egy évvel korábban, 2017-ben ugyanezen időszak alatt még a teljes átutalási volumen 14,9 százalékát, 11 022 milliárd forintot számoltak el a BKR rendszerben az éjszakai elszámolási ciklusban. Ez az elszámolási ciklus elsősorban az állami kifizetések, így például a nyugdíjak és a szociális jellegű juttatások feldolgozására áll rendelkezésre – ebbe a körbe nem sikerült a hónap elején a Magyar Államkincstárnak beraknia a januári utalásokat. A BKR statisztikái arra is választ adnak, hogy miért jelent még ma is nehézséget, ha az éjszakai elszámolásban valamilyen hiba következik be: az elmúlt év első kilenc hónapjában az összes tranzakciók 30 százaléka, 68,9 millió átutalás az éjszakai ciklusban került feldolgozásra, s itt bizony csak szerény mértékű csökkenést lehet felmutatni a 2017-es 74,1 millió tranzakció­hoz képest.

Ilyen mértékű tranzakciós terhelés csak a nap első ciklusában éri a BKR-rendszert, amikor az előző napi banki zárás után, késő délután, este, hajnalban, kora reggel a banki rendszerekbe (jórészt online úton) beadott átutalások teljesítése történik. A napközbeni tranzakciók körében ekkor az összes elszámolásnak stabilan a 26-27 százalékát bonyolítja le a hazai átutalási rendszer, a tranzakciók számának bővülése két évre visszamenőleg 7 százalékos. Ennél markánsabb ugyanakkor az első napközbeni ciklusban megmozgatott összeg: tavaly az első kilenc hónapban a 7.30-as ciklusban már több mint 90 ezermilliárd forint futott át a BKR rendszerén, miközben 2016-ban ez az érték még csak 76,4 ezermilliárd forint volt.

A tavalyi évet a 2017-es évvel összehasonlítva kiugró változást találunk még a második napközbeni elszámolási ciklus tekintetében: a reggel 8.30-as utalási időpontban megmozgatott összeg 2018 első három negyedévében 82,5 százalékkal 5,2 ezermilliárd forintra nőtt, miközben a tranzakciók számában csak 21,8 százalékos bővülést jelez a statisztika. Mindez azt jelenti, hogy a nagy összegű, jellemzően céges (no meg a bankok közti) átutalások esetében a vállalatok pénzügyi osztályai ezt az időszakot preferálták.

