Erős célt teljesíthet a vezető alkuszcsoport

Az idén is folytatjuk az akvizíciókat, árbevételünk 30-50 százalékkal emelkedhet 2021-ben – mondta a Világgazdaságnak Keszthelyi Erik, a Hungarikum Alkusz csoport ügyvezető igazgatója.

Még nem zárult le az Aegon eladása. Érintettek az elmúlt évek egyik legnagyobb ügyletében?

Nem pályáztunk, nem adtunk be ajánlatot az Aegon Biztosító megvásárlására. A Hungarikum Alkusz meghatározó szereplője a hazai biztosítási piacnak, a legnagyobb, száz százalékban magyar tulajdonú biztosításközvetítői cégcsoport. A banki és biztosítási szektorban több mint háromezer tanácsadó kollégánk dolgozik. Ha sarkosan szeretnék fogalmazni, azt mondhatnám, hogy a díjbevételünk szempontjából annyi biztosítást közvetítünk, mint amekkora maga az Aegon.

Több nemzetközi tanácsadó cég is megkeresett minket azzal, hogy az Aegon beleillene a portfóliónkba, de nagyon rövid idő, csak két hónap állt rendelkezésünkre az átvilágításához, holott tapasztalataink szerint egy ekkora cég esetében legalább hat-kilenc hónapra van szükség. Az Aegon stabil lábakon áll, de méretgazdaságossági szempontból nekünk nem éri meg egy ekkora biztosító megvásárlása. A hírek 200 milliárd forint vételárról szólnak, eszerint a cégcsoportunknak 16-18 év alatt térülne meg a befektetés. Más irányban azonban folyamatosan gondolkodunk, az idén is vannak akvizíciós terveink. Az elmúlt másfél évben tizenhárom alkuszt és három függő közvetítői tanácsadó csoportot integráltunk. Az idei első öt hónapban a pandémia kissé lelassította az akvizíciókat, de arra számítunk, hogy szeptemberig további öt alkuszcég csatlakozhat hozzánk.

Mi a CIG Pannónia-akvizícióval a céljuk, mekkora hányadot szeretnének elérni? Meghagyják tőzsdei cégnek a biztosítót, ha sikeres a felvásárlás?

A Hungarikum Alkusz szakmai hátterű pénzügyi befektetőként több mint 30 százalékos tulajdonnal rendelkezik a CIG Pannóniában. Köztünk és a biztosító között kínai fal van, a nyílt részvénytársaság típusú működés és a tőzsdei jelenlét kötött forma. Vizsgáltuk, hogy a 32,96 százalékos részesedésünket hogyan növelhetnénk tovább, ugyanis a törvények szerint a 33 százalékos részesedés elérésekor nyílt felvásárlási ajánlatot kell tenni. A CIG Pannónia ma az egyetlen hazai biztosító, amelyet a Budapesti Értéktőzsdén is jegyeznek. Az egész biztosítási szektor tavaly közel százmilliárd forint eredményt ért el, ennek jelentős része kiment az országból. Sokan összeférhetetlennek gondolhatják egy biztosításközvetítő cég tulajdonosként történő megjelenését egy biztosítóban, ám a valóságban a nyílt részvénytársasági forma miatt nincs beleszólásom a biztosító életébe. Az viszont nagy lehetőség, hogy egy közvetítő részesüljön egy biztosító profitjából. Persze felmerülhetne, hogy emiatt a CIG Pannónia termékeit előnyben részesítjük, de ez már csak azért sem lenne kivitelezhető, mert az ügyfél egy biztosítási ajánlat kidolgozásakor több biztosító ajánlatát megkapja, és ő maga választhatja ki a neki legmegfelelőbbet.

Hogy látja a biztosításközvetítői piacot? A pandémia hogyan befolyásolta a működést?

Jelenleg körülbelül 400 biztosításközvetítő cég van Magyarországon, ebből mintegy 300 kisebb vállalkozás, százmillió forint alatti éves árbevétellel. A top 100-ban tíznek 1 milliárd forint feletti az árbevétele. Az idei célunk az, hogy a tíz legnagyobb biztosításközvetítő cégből hármat a mi csoportunk adjon. A közvetítőcégek azért csatlakoznak hozzánk, mert erős back office és jogi működési hátteret biztosítunk részükre, így ők az elsődleges tevékenységükre, az ügyfelek minőségi kiszolgálására koncentrálhatnak. Az első négy hónapunk jól sikerült, időarányosan 96 százalékos tervteljesítésnél tartunk, az árbevételünk meghaladta a 4 milliárd forintot. Két éve 5,5 milliárd forint volt a csoport éves árbevétele, ezt 2020-ban 9 milliárd forintra növeltük, az idén pedig 12-14 milliárd forint a tervünk. Ez igen ambiciózus cél, hiszen maga a növekedés is akkora, amekkora alkuszcég nincs a hazai piacon. Tavaly márciusban, a járvány kirobbanásakor azonnal felállítottunk egy szakmai stábot, hogy a tanácsadóink biztosításközvetítői munkáját a digitális térbe helyezzük. Stabil pénzügyi lábakon állunk, ezért nem okozott problémát az online működésre való áttérés. A tavalyi első negyedévben volt némi visszaesés, de ezt a nyár ellensúlyozta, a kkv- és lakossági szegmensben 2020-ban 30 százalékkal fejlődtünk. Az idén tovább növekszünk, szeptembertől tervezzük beindítani a csoport új, ügyfélközpontú online biztosításközvetítő tagvállalatát.

Megkönnyítette a pandémia az akvizíciókat?

A biztosításközvetítés jelenleg nem népszerű szakma. Lényeges, hogy a hozzánk csatlakozó cégek fenn tudják tartani megszokott jövedelmüket, sőt, több időt fordíthassanak az üzletfejlesztésre a komplex háttértámogató rendszerünknek köszönhetően. Ehhez arra van szükség, hogy minden támogatást megadjunk nekik, akár a tarifálás, akár a back office területén. Nem szeretünk biztosítási portfóliót vásárolni, mert az számunkra önmagában nem érték, hiszen az állományt kezelni kell, és továbbra is a megszokott minőségi színvonalon kell kiszolgálni az ügyfeleket. A valódi értéket az teremti az akvizíciókban, hogy a cégek tanácsadói is csatlakoznak hozzánk, a mi cégcsoportunk részesei lesznek, így a korábbi állományt tovább kezelhetik. Emiatt a pandémia nem befolyásolta az akvizíciókat. A négyszáz szereplős magyarországi közvetítői piac egyedülálló, tőlünk nyugatabbra sokkal kevesebb a szereplő. Csoportunknál nem fordulhat elő, hogy a biztosítás az évfordulókor nincs megversenyeztetve, így nálunk nincsenek is 8-10 évvel ezelőtt kötött, és azóta jelentősen elavult biztosítási szerződések. A csoport munkatársai magas minőségű szakmai tudását már az első perctől azzal garantáljuk, hogy a jelentkezőknek felvételkor biztosításszakmai tesztet kell kitölteniük, enélkül nem csatlakozhatnak cégcsoportunkhoz. A munkavállalók mellett a biztosításközvetítő kollégákat is folyamatosan képezzük.

Mi volt a célja a Takarékbankkal való együttműködésnek?

A közös célunk az volt, hogy új alternatívát nyújtsunk az egy bank, egy biztosító modellre. Most ha valaki bemegy egy Takarékbank-fiókba, számos biztosító termékeiből válogathat. Az idei első öt hónapban már több mint 13 ezer szerződést kötöttünk a Takarékbank hálózatán keresztül, dacára annak, hogy ez az eddigi legszigorúbb pandémiás időszakot is felölelte. Ez az eredmény tehát jó visszaigazolása a hitvallásunknak, amely szerint számunkra mindig az ügyfél igényeinek maximális kiszolgálása a legfontosabb.