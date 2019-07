Összezuhant a Samsung profitja

Kevesebb mint felére zsugorodhatott a Samsung negyedéves profitja, mivel sokkal kevesebb memóriacsipet tudott szállítani az amerikai feketelistán szereplő Huaweinek, ez pedig lenyomta a memóriaárakat.

Negyedéves nyereségének csaknem 60 százalékos zuhanását jelentheti be pénteken a Samsung. A Refinitiv elemzői konszenzusa által 5,14 milliárd dollárra várt üzemi nyereség az elmúlt három év leggyengébb eredménye lenne – jegyzi meg a Reuters. A Samsung világelső a DRAM- és NAND-memóriák gyártásában, egy­ben az első számú okostelefon-gyártó a Huawei előtt, amely memóriacsipjeinek egyik legnagyobb megrendelője. Az előbbi 292 millió, az utóbbi 205 millió mobilkészüléket adott el tavaly.

Mivel a Huaweinek az amerikai szankciók miatt eleve kevesebb memóriára van szüksége, az eladatlan készlet a Samsung nyakán marad, mert egyelőre nincs, aki a kínaiak helyett megvegye őket. A Samsungnak így árat kellett csökkentenie, ez pedig jelentősen visszavetheti a profitját, amelynek kétharmada a csipeladásokból származik. A TrendForce becslései szerint a júniussal zárult második negyedévben 25 százalékkal zuhanhatott a DRAM-csipek ára, és valószínűleg az év második felében sem lesz árrobbanás. A Samsung pedig a raktárkészleteitől csak 2020 első felére tud megszabadulni.

A Huawei háza tájáról újabb rossz hír érkezett: egy szerdán kiszivárgott minisztériumi belső iránymutatás szerint a cég továbbra is az amerikai kormány feketelistáján szerepel. A kereskedelmi tárca magas rangú tisztségviselője a kereskedelmi licencekről döntő állami dolgozóknak címzett e-mailjében az amerikai vállalatok Huaweijel való együttműködésre irányuló kérelmeinek szigorú elbírálást javasolja arra hivatkozva, hogy a kínai cég ma is a kereskedelmi tiltólistán szerepel. A dokumentum szerint Donald Trump hét végi, enyhülést jelző, meglepetésszerű bejelentése ellenére valószínűleg továbbra sem engedélyezik majd az amerikai cégeknek, hogy érzékeny technológiát képviselő termékeket szállítsanak a Huaweinek.

Hosszú távon azonban még kapóra is jöhet a Samsungnak a Huawei vesszőfutása, mert a memória-üzletág zsugorodó jövedelmezőségét kompenzálhatják a növekvő mobileladások, ezen a piacon ugyanis a két gyártó egymás legfőbb riválisa. Ha maradnak az amerikai szankciók, a Huawei nemzetközi eladásai 40 százalékkal is csökkenhetnek, míg a dél-koreai gyártó évente 37 millióval több okostelefont értékesíthet a HI Investment & Securities elemzői szerint.

Elképzelhető, hogy ezeket a készülékeket saját gyártású processzorokkal látja majd el a Samsung. A dél-koreai kormány szerdán ugyanis közölte: évi 864 millió dollárt fordítanának hazai mikrocsipgyártásra, hogy elejét vegyék azoknak az ellátási gondoknak, amelyeket a japán high-tech termékalapanyagok exportjának korlátozása okozhat. Japán a hét elején jelentette be, hogy szigorítja az okostelefon-kijelzőkhöz és a félvezetők gyártásához elengedhetetlen alapanyagok Dél-Koreába irányuló exportját a két ország között kibontakozó vita miatt. Szöul ugyanis kártérítést követel Tokiótól a második világháború idején, Korea japán megszállása során a japán vállalatok által kényszermunkára kötelezett állampolgárai miatt, de a tokiói kormány ezt elfogadhatatlanak tartja.